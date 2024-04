Będzie nowy klub w PlusLidze! Wielki powrót po 20 latach

KGHM Cuprum Lubin w sezonie 2023/24 do ostatnich kolejek rywalizowało o utrzymanie w PlusLidze. Ostatecznie zespół z Dolnego Śląska w rundzie zasadniczej zajął trzynaste miejsce i w dwumeczu o tę lokatę zmierzy się z GKS Katowice. I choć do I ligi spadli Enea Czarni Radom, to jak się okazuje, również dla Cuprum dziesiąty sezon w PlusLidze będzie tym ostatnim.

Cuprum Lubin grało w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2014 roku. W czterech pierwszych sezonach było w stanie za każdym razem meldować się w pierwszej "ósemce" ligi, najwyżej na piątym miejscu. Później jednak tak dobrze nie było - od 2018 roku lubinianie byli co najwyżej ligowym przeciętniakiem.

O tym, że PlusLiga może opuścić Lubin na rzecz Gorzowa Wielkopolskiego, mówiło się od dłuższego czasu. W sobotę to zostało oficjalnie potwierdzone. Przed meczem II ligi pomiędzy miejscowym Stilonem a CUK Aniołami Toruń prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz prezes PZPS i były zawodnik Stilonu Sebastian Świderski ogłosili, że od nowego sezonu Stilon znów będzie występował w elicie.

– PlusLiga wróci do Gorzowa po wielu latach. Bardzo się cieszę, że miłość do siatkówki w moim rodzinnym mieście jest wciąż żywa, wierzę, że przed nami dobre sportowe emocje w przepięknym obiekcie, jakim jest Arena Gorzów – mówił Sebastian Świderski, cytowany przez stronę Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski.

Stilon (oraz GTPS) Gorzów to klub, który w swojej historii rozegrał dziesięć sezonów w najwyższej lidze siatkarskiej w Polsce, po raz ostatni grając w niej w rozgrywkach 2002/23. Największymi sukcesami klubu z województwa lubuskiego jest Puchar Polski z 1997 roku, wicemistrzostwo Polski z 2000 oraz brązowy medal z 1999 roku. To właśnie wtedy siatkarzem gorzowskiej ekipy był Sebastian Świderski, który później przeniósł się do Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle.

W przyszłym sezonie w PlusLidze klub będzie występował w mogącej pomieścić 5 tysięcy kibiców Arenie Gorzów, a z budżetu miasta na jego konto trafi 1,2 mln złotych.