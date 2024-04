Niepokojące wieści ws. Leona. Co z igrzyskami w Paryżu?! "Kłopoty"

Reprezentacja Polski w siatkówce będzie jednym z głównych faworytów do medalu igrzysk olimpijskich. Choć w poprzednich edycjach również nim była, pięć razy z rzędu odpadała w ćwierćfinale. Fatalną passę postarają się przerwać zawodnicy Nikoli Grbicia, którzy w połowie maja rozpoczną sezon reprezentacyjny. W przygotowaniach mogą jednak przeszkodzić kontuzje, o czym w rozmowie z Interią alarmował były kadrowicz i mistrz olimpijski z Montrealu, Ryszard Bosek.

To może zdecydować o medalu igrzysk w Paryżu. "Jedyna przeszkoda"

Jego zdaniem urazy mogą okazać się większym problemem niż ciążąca na naszych zawodnikach presja. - Jeżeli zespół się dobrał, a na dziś widać, że nasza kadra jest taką grupą, to jedyną przeszkodą mogą być jakieś problemy zdrowotne. Siatkówka stała się bardziej dynamiczna, może bardziej kontuzjogenna - zauważył.

Mogliśmy nie o tym przekonać w trakcie tego sezonu klubowego. W jego trakcie kontuzje odniosło kilku reprezentantów. Najbardziej niepokoiły urazy Aleksandra Śliwki oraz Wilfredo Leona. - Śliwka miał złamany palec, to się zrośnie i już. Natomiast z tego, co się mówi, Leon ma chyba większe kłopoty - mówił z niepokojem Bosek.

Alarm ws. Wilfredo Leona. "Potrzebuje odpoczynku"

Przyjmujący Perugii, który od nowego sezonu przeniesie się do Bogdanki LUK-u Lublin, narzekał na problemy z kolanem, a te mogą jeszcze wrócić. - Myślę, że potrzebuje odpoczynku, regeneracji. Bo mniej skaczący Leon to mniejszy Leon. A on jest przydatnym zawodnikiem dla reprezentacji. Jeżeli jest w formie, to podstawowym. Siła jego zagrywki i ataku może zdecydować o medalu igrzysk - przyznał legendarny siatkarz.

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu pozostały jeszcze ponad trzy miesiące. Turniej siatkarski rozgrywany będzie od 27 lipca do 11 sierpnia. Wcześniej nasza kadra rozegra mecze towarzyskie oraz Ligę Narodów. W niej czekają nas trzy turnieje - w Turcji, Japonii i Słowenii oraz ewentualny turniej finałowy. Rywalizacja potrwa od 22 maja do końca czerwca.