250 milionów nie poszło w błoto! Polskie miasto to ewenement. Kosmos

Zakończyła się faza zasadnicza w PlusLidze. Nie zabrakło w niej sensacji - poza play offami znalazły się m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz PGE Skra Be販hat闚. Ósme miejsce w tabeli zajął z kolei Indykpol AZS Olsztyn i tym samym w ćwierćfinale zmierzy się z Jastrzębskim Węglem.

Indykpol AZS Olsztyn wrócił do domu. Frekwencja robi wrażenie!

Olsztyński zespół od 2021 roku rozgrywał swoje mecze w Iławie, co było spowodowane modernizacją Hali Urania. Obiekt domagał się remontu już od wielu lat, jednak dopiero w 2021 roku przyznano na ten cel dofinansowanie. W grudniu Indykpol wrócił do Hali Urania, której remont kosztował ponad 250 milionów złotych! Jak się okazuje, nie były to jednak pieniądze wydane na marne. Zwiększono pojemność obiektu z 2,5 do 4 tysięcy i to się opłaciło. Frekwencja na meczach w Olsztynie w fazie zasadniczej robiła bowiem wrażenie.

Od 15 grudnia, bo wtedy nastąpiło otwarcie obiektu, Indykpol rozegrał u siebie dziesięć spotkań. Na siedmiu z nich na trybunach obecny był komplet kibic闚! Łącznie w Hali Urania zjawiło się 40 tysięcy fanów, co jest imponującym wynikiem.

Jak wyliczył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, od momentu otwarcia hala może poszczycić się aż 98,5= procentowym wypełnieniem na meczach siatkarskich! To niesamowity wynik. "Słowa uznania dla całej społeczności olsztyńskiej, bo bez względu na dzień tygodnia, mogliśmy w tym 2024 roku oglądać wypełnioną po brzegi piękną Uranię" - napisał.

Frekwencja na meczach Indykpolu w Hali Urania:

LUK Lublin - 4046 widzów (komplet)

Skra Bełchatów - 4100 (nadkomplet)

Projekt Warszawa - 3405 widzów (mecz w środku tygodnia o 16.00)

Jastrzębski Węgiel - 4043 widzów

Stal Nysa - 4000 widzów

Asseco Resovia - 4046 widzów (komplet)

Czarni Radom - 4046 widzów (komplet)

Cuprum Lubin - 4046 widzów (komplet)

Trefl Gdańsk - 4046 widzów (komplet)

Ślepsk Suwałki - 4046 widzów (komplet)

Indykpol AZS Olsztyn w ćwierćfinale PlusLigi zagra z liderem po fazie zasadniczej Jastrzębskim Węglem. Niewykluczone więc, że kolejny raz w Hali Urania pojawi się komplet kibiców. Starcie w Olsztynie zaplanowano na środę 10 kwietnia na godzinę 18.20.