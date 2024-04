Skandal! 19-letnia siatkarka zatrzymana przez policję. Miała 1,69 promila

Do zdarzenia z udziałem utalentowanej siatkarki doszło w piątek 5 kwietnia w miejscowości Lincoln w amerykańskiej Nebrasce. Kobieta w wydychanym powietrzu miała aż 1,69 promila alkoholu. Przekroczyła dozwolone normy o jeden promil - w stanie Nebrasca maksymalna dopuszczalna ilość to 0,8 promila we krwi.

Amerykańska utalentowana siatkarka przekroczyła przepisy. Znaczne złamanie norm

Oprócz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu 19-latka złamała kilka przepisów prawa drogowego. Na dodatek posługiwała się fałszywym dowodem. Do sprawy odniosły się już amerykańskie służby.

"Według rzeczniczki LPD Eriki Thomas, zawartość alkoholu we krwi Murray wynosiła 1,69, co stanowi dwukrotność granicy prawnej. Murray była również zatrzymana za lekkomyślną jazdę, utrudnienia na drodze i posiadanie fałszywego dowodu tożsamości. Murray została przetransportowana do ośrodka detoksykacji, a następnie został z nią przeprowadzony wywiad i została zwolniona" - czytamu na portalu Omaha.com.

Do sprawy odniosła się także szkoła, do której uczęszcza siatkarka. "Departament lekkoatletyczny Nebraski jest świadomy tego incydentu. Czekamy na więcej informacji i w tej chwili nie mamy żadnych dodatkowych komentarzy" - przekazano w oświadczeniu.

Nie wiadomo jeszcze, czy zostaną wobec zawodniczki wyciągnięte jakieś poważne konsekwencje. Niewykluczone, że do sprawy odniesie się także amerykańska federacja - Murray występowała w przeszłości w barwach narodowych. W 2022 roku sięgnęła po Puchar Panamamerykański z kadrą do lat 19.