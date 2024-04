Marcin Możdżonek chciał zostać prezydentem Olsztyna. Tak wygląda jego wynik

Marcin Możdżonek (były siatkarz i były kapitan kadry) chciał przystępować do tegorocznych wyborów samorządowych jako kandydat ponadpartyjny. Miał poparcie ze strony polityków Konfederacji na Warmii i Mazurach, zabiegał także o wsparcie ze strony przedstawicieli koalicji Trzeciej Drogi - PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni. Miał własny komitet wyborczy: KWW Marcina Możdżonka - Lepszy Olsztyn.

Taki wynik uzyskał Możdżonek w wyborach

"Olsztyn potrzebuje zmiany. Nowego otwarcia. Chcę, aby zaczął się rozwijać tak dynamicznie jak inne miasta. W Olsztynie musi się zacząć żyć lepiej! Dobrze płatne miejsca pracy. Przedsiębiorstwa działające w innowacyjnych branżach. Wszystko to przy zachowaniu zielonego charakteru miasta" - zapowiadał w lutym Marcin Możdżonek.

Były siatkarz nie był jednak faworytem wyborów. Wskazywano go jako ewentualnego "czarnego konia". Walka o fotel prezydencki w Olsztynie miała się rozstrzygnąć między Czesławem Małkowskim a Robertem Szewczykiem. Wszystko wskazuje na to, że obecny prezydent i polityk startujący z list KO będą walczyć także w drugiej turze 21 kwietnia.

"Dawno pierwsza tura w Olsztynie nie była tak nieprzewidywalna. Rezygnacja z kandydowania Piotra Grzymowicza otworzyła drogę do różnych konfiguracji i trudno było przewidzieć, kto przejdzie do drugiej tury. Bo to, że do niej dojdzie, uznawano w Olsztynie za pewnik" - komentowała "Gazeta Wyborcza".

"GW" dotarła do wyników z 85 proc. obwodów w mieście, które zliczono do godziny 7:00. Tutaj najlepszy po pierwszej turze był Szewczyk, który uzyskał 32,4 proc. głosów. Do drugiej tury wchodziłby także Małkowski (21,6, proc.). Podium uzupełnia startujący z list Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Smoliński (15,4 proc.). Wygląda na to, że Możdżonek zajmie miejsce tuż za podium. Po przeliczeniu 85 proc. wszystkich głosów ma wynik na poziomie 13,5 proc.

Możdżonek nie organizował swojego wieczoru wyborczego, podobnie jak Małkowski. Szewczyk i Smoliński uczestniczyli w partyjnych wydarzeniach.

Pełne wyniki powinniśmy poznać w ciągu najbliższych kilku godzin.

Możdżonek i kontrowersje związane z jego aktywnością w polityce

W grudniu minionego roku Możdżonek został prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Był na rozmowach w ministerstwie klimatu i środowiska oraz ministerstwie sportu i turystyki. Ale zarzucano mu, że nie rozmawiał z odpowiednimi osobami w pierwszym resorcie. Ponadto miałby wpłynąć na to, kto zajmowałby się sprawami leśnictwa i łowiectwa.

Eksperci uważają, że były siatkarz nie jest odpowiednią osoba na stanowisku prezesa, bo nie ma podstawowej wiedzy nt. życia zwierząt. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" z 30 grudnia stwierdził wprost, że "bez odpowiedniej gospodarki łowieckiej zwierzęta by nas po prostu zjadły i byśmy mieli poważne, naprawdę poważne problemy". Te słowa uznano za absurdalne, kuriozalne i jako nadużycie.

Wcześniej wytykano Możdżonkowi silne powiązania z obozem Zjednoczonej Prawicy, głównie z ludźmi Zbigniewa Ziobry i jego partii Suwerenna Polska. Miał być też w dobrych relacjach z przedstawicielami Konfederacji.

W lutym 2022 r. ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk powołał Społeczną Radę Sportu i mianował na przewodniczącego właśnie Możdżonka.