Joanna Wołosz na drodze po kolejny wielki sukces w tym sezonie

11 maja 2023 r. - to właśnie wtedy Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz w składzie przegrało ostatni mecz we wszystkich rozgrywkach. Wtedy Vero Volley Milano wygrało 3:2 i prowadziło 2:1 w serii w finale play-offów o mistrzostwo Włoch. Ostatecznie zespół z Conegliano pokonał rywalki 3:2 w serii i zdobył szóste mistrzostwo kraju w swojej historii. Od 13 maja zeszłego roku Imoco Volley Conegliano notuje serię 44 kolejnych meczów bez porażki. W tym czasie Imoco wygrało Superpuchar i Puchar Włoch, a także doszło do finału Ligi Mistrzyń, gdzie zagra z... Vero Volley Milano.

REKLAMA

Zobacz wideo Siatkarki PGE Rysic Rzeszów blisko finału TAURON Ligi. Katarzyna Wenerska oceniła pierwszy mecz półfinałowy

W ćwierćfinale play-offów Imoco Volley Conegliano wygrało 2:0 w serii z Aeroitalia SMI Roma (oba mecze po 3:0). Ostatnim przeciwnikiem tej drużyny w drodze do finału był Igor Gorgonzola Novara.

Wołosz i spółka o krok bliżej finału. Polka wybrana MVP spotkania

Zespół Wołosz grał pierwszy mecz półfinałowy z Novarą u siebie. W pierwszym secie Imoco bardzo szybko wypracowało sobie pięć-sześć punktów przewagi i wygrało seta 25:19. Drugi set to już była kompletna dominacja Imoco, które bez trudu wygrało seta, a rywalki zdobyły tylko dwanaście punktów. Na początku trzeciego seta Novara wygrywała 7:4, ale Imoco zdołało błyskawicznie odrobić straty. Przez jakiś czas były ataki "punkt za punkt", natomiast od wyniku 14:13 przewaga Imoco tylko rosła.

Ostatecznie gospodynie wygrały seta 25:20 i cały mecz 3:0. To już 45. mecz z rzędu, w którym zespół z Conegliano nie przegrywa. Imoco może awansować do finału play-offów już w najbliższą środę, jeśli pokona rywalki z Novary na wyjeździe. Prawdopodobnie Imoco zagra o tytuł z Pallavolo Scandicci, które wygrało 3:0 w pierwszym spotkaniu z Vero Volley Milano.

Wołosz zdobyła tylko trzy punkty w tym meczu, ale została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania. Dodatkowo zespół wygrał w dniu jej 34. urodzin. Polka zdobywała punkty głównie zagrywką.

Wołosz występuje w barwach Imoco Volley Conegliano od 2017 r. W tym czasie wygrała pięć mistrzostw Włoch, Ligę Mistrzyń, sześć Superpucharów Włoch i pięć krajowych pucharów na Półwyspie Apenińskim.

W lutym br. pojawiły się informacje w brazylijskich mediach, że Wołosz może zostać zastąpiona w Imoco przez Japonkę Nanami Seki. - Lada moment wszystko zostanie ogłoszone i przekonamy się, jaka będzie moja przyszłość - mówiła Wołosz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet". Rozgrywająca zagrała dla Imoco już ponad 300 oficjalnych meczów.

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 3:2 Igor Gorgonzola Novara (25:19, 25:12, 25:20)