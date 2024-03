Z Włoch płyną kapitalne wieści. Polacy krok od wielkiego finału. Brawo, brawo

Sir Safety Perugia jest coraz bliżej finału siatkarskiej Serie A. W niedzielnym meczu półfinałowym zespół Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona wygrał 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:22) z Allianz Milano. To oznacza, że Perugii brakuje już tylko dwóch zwycięstw do awansu do finału. Na tym etapie gra się do trzech zwycięstw. Polacy zdobyli łącznie 15 punktów w całym spotkaniu.

