W rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl Grbić nie ukrywał, że chciałby pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski. - Lubię pracować z reprezentacją Polski. Gdyby była możliwość, to chciałbym to kontynuować - powiedział.

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Czy Grbić zostanie w reprezentacji Polski? Prezes PZPS odpowiada

Wydawałoby się, że szkoleniowiec pozostanie na stanowisku, ale wciąż nie podpisał nowej umowy - choć Georges Matijasević (agent selekcjonera) opublikował w zeszłym miesiącu w mediach społecznościowych wpis, w którym napisał: "Dobrze zobaczyć obecnego (i przyszłego) trenera reprezentacji Polski, Nikolę Grbicia". Tylko że nowa umowa jeszcze nie została podpisana. Co dalej z przyszłością Grbicia? Na to pytanie w rozmowie z Interią odpowiedział Sebastian Świderski - prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Trzeba przejść przez wszystkie etapy. Na razie tematem zajmuje się prezydium, wkrótce będziemy mieli spotkanie zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i jeżeli wyrazi on chęć dalszej współpracy - a głęboko wierzę, że tak będzie - to usiądziemy do rozmów i będziemy negocjować nową umowę - powiedział sternik polskiej siatkówki.

A czy selekcjonerowi został wyznaczony jakiś cel na zbliżające się igrzyska olimpijskie? - Trener Grbić sam sobie stawia cele minimum, którymi zawsze jest walka o najwyższe cele. Tak samo jest w przypadku igrzysk - selekcjoner jedzie po medal i z tego będzie rozliczany - dodał Świderski.

Wszystko wskazuje więc na to, że ewentualnego przedłużenia umowy z Nikolą Grbiciem możemy doczekać się dopiero po igrzyskach olimpijskich. W rozmowie ze Sport.pl selekcjoner sam przyznał, że po tym zawodach może być dobry moment na rozmowę o nowym kontrakcie. Turniej olimpijski rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 11 sierpnia.