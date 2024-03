To już koniec. Kurek rozegrał ostatni mecz. Tak go pożegnali [WIDEO]

Zakończyła się japońska przygoda Bartosza Kurka z klubem Wolfdogs Nagoya. Od czasu debiutu w tym zespole w 2020 roku atakujący reprezentacji Polski wygrał mistrzostwo Japonii, Flagę Kurowashi czy Puchar Cesarza. - Dziękuję za ten piękny czas w mojej karierze. Bez względu na to, gdzie będę w przyszłości zawsze będą trzymał kciuki za ten klub - przekazał przed niespełna dwoma tygodniami Bartosz Kurek, gdy było jasne, że nie przedłuży umowy z japońskim zespołem.

Bartosz Kurek pożegnał się z Wolfdogs Nagoya zwycięstwem w meczu o piąte miejsce

W bieżącym sezonie Wolfdogs Nagoya nie miała szans na grę o mistrzostwo Japonii, gdyż odpadła w ćwierćfinale. Tym samym zespołowi pozostała gra o piąte miejsce i spotkanie o tę pozycję zostało rozegrane w sobotę nad ranem (patrząc z perspektywy polskiego czasu). Rywalami Wolfdogs była Osaka Sakai. Obie ekipy zafundowały kibicom emocjonujący, zacięte, pięciosetowe starcie, które drużyna Bartosza Kurka wygrała 3:2 (25:27, 25:22, 25:17, 16:25, 15:13) i tym samym zajęła piąte miejsce na koniec sezonu.

Chociaż Bartosz Kurek żegnał się już kilka razy z kibicami i drużyną, to prawdziwe i ostateczne pożegnanie miało miejsce po tym meczu. Atakujący pozował do zdjęć z kolegami oraz został przez nich podrzucany do góry po zakończeniu spotkania.

"Dziękuję i do zobaczenia kapitanie Kurek", "Dziękuję kapitanie Kurek za wybranie Wolfdogs Nagoya w swojej siatkarskiej karierze i bycie kapitanem przez cztery sezony" - pisali kibice japońskiego zespołu w mediach społecznościowych po tym meczu.

Tym samym Bartosz Kurek zakończył już klubowe granie w tym sezonie i może chwilę odpocząć przed sezonem reprezentacyjnym, w którym najpierw przyjdzie gra w Lidze Narodów, a następnie najważniejsza impreza czterolecia - igrzyska olimpijskie w Paryżu.

A gdzie od następnego sezonu będzie grał Bartosz Kurek? Wiele mówiło się, że najprawdopodobniej dołączy do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która w tym sezonie spisuje się całkowicie poniżej oczekiwań. TVP Sport przekazało nawet w połowie lutego, że atakujący miał podpisać już kontrakt z klubem. Ciągle jednak nie ma oficjalnego potwierdzenia. Niewykluczone, że wszystko wyjaśni się, gdy ZAKSA zakończy grę w bieżącym sezonie PlusLigi.