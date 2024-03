Gwiazda siatkówki okryła się hańbą

Kubański siatkarz Marlon Yant Herrera w przyszłym sezonie zagra w lidze rosyjskiej. 22-latek przeniesie się do Zenita Sankt Petersburg z Serie A, co potwierdził dyrektor generalny klubu z Rosji Ali Chalilulin. - Jest młody, wysoki, skoczny i dosyć obiecujący. Najlepiej pasuje do naszych rozgrywek - powiedział w Radiu Zenit.

3 https://www.youtube.com/watch?v=NdHWXv6My84 Otwórz galerię Na Gazeta.pl