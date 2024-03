Polski gigant w ekstremalnej sytuacji. "Być albo nie być"

Gdyby nie jedna z pechowych sytuacji w ostatnim meczu z Projektem Warszawa, to siatkarze Grupy Azoty Zaksy mogliby obecnie zajmować siódme miejsce w PlusLidze i z dużo większym spokojem przystępować do trzech ostatnich spotkań fazy zasadniczej. Ale tamten dreszczowiec przegrali 2:3 i dziś są na dziewiątej pozycji, przez co ich awans do ćwierćfinału nie zależy tylko od nich. I choć rozgrywający Marcin Janusz podkreśla, że patrzenie na tabelę i wyniki sąsiadów z tabeli nic kędzierzynianom nie da, to trudno sobie wyobrazić, by tego nie robili. Tym bardziej że na ostatniej prostej czekają ich dwa pojedynki wagi ciężkiej.

"Tylko" albo "aż" jeden punkt różnicy. "Wybitnie trudno"

Jeden punkt - tyle dzieli Zaksę (39 punktów) od siódmej PSG Stali Nysa i ósmego Indykpolu AZS Olsztyn. Z jednej strony "tylko", ale - mając na uwadze liczbę pozostałych do końca tej części sezonu kolejek i rywali kędzierzynian - może się okazać, że to "aż" jeden punkt. W piątkowy wieczór zmierzą się z 13. w stawce Ślepskiem Malow Suwałki, potem jednak poprzeczka powędruje znacznie wyżej. We wtorek zagrają z trzecim Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a cztery dni później z broniącym tytułu i zasiadającym na fotelu lidera Jastrzębskim Węglem.

- Oczywiście, że wierzę, iż uda nam się awansować do fazy play-off. Wiara w takie rzeczy w sporcie to podstawa, by coś zdobyć. Ale czy wiem, że się uda? Nie. Zrobimy wszystko, by tak było, ale sport jest nieprzewidywalny i szalony - podkreśla w rozmowie ze Sport.pl Marcin Janusz.

Wicemistrzowie Polski w poniedziałkowy wieczór byli blisko bardzo cennego zwycięstwa nad Projektem. Mieli m.in. trzy piłki meczowe. Ostatecznie jednak górą był wicelider tabeli, który odrobił w tym pojedynku stratę dwóch setów. Teraz stołeczny zespół może jednak pomóc Zaksie, i to dwukrotnie. W najbliższych dwóch kolejkach zmierzy się z ekipami z Nysy i Olsztyna. Matematyczne szanse na ósemkę mają jeszcze także Barkom Każany Lwów (37 pkt) i PGE GiEK Skra Bełchatów (36), ale ich sytuacja jest dużo trudniejsza. Czy Janusz analizuje wszystkie możliwe scenariusze?

- Wolałbym się tym nie zajmować. Tym, co nam może teraz pomóc, to skupienie się na swojej grze. To trochę oklepane sformułowanie, ale nic nam nie da patrzenie w tabelę i na wyniki drużyn, z którymi rywalizujemy o ten awans - zaznacza rozgrywający reprezentacji Polski.

Ale przyznaje, że takie odcięcie się w obecnej sytuacji klubu, który przyzwyczaił przez lata do walki o medale we wszystkich rozgrywkach, jest trudne.

- Łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że będzie. Jak się mierzy wysoko w naszej lidze, to nie może być łatwo. W tym sezonie jednak rzeczywiście jest wybitnie trudno. Z wielu powodów. Ale jeśli nam się uda coś wygrać w nim, to będzie to smakowało fantastycznie. Jesteśmy bardzo daleko od tego, by bić się od najwyższe cele, ale dalej jesteśmy w grze i jesteśmy dobrej myśli - zapewnia wicemistrz świata i mistrz Europy.

Kędzierzynianie, którzy od początku sezonu długimi miesiącami zmagali się z kłopotami zdrowotnymi i kadrowymi na wielką skalę, nie zdołali teraz przedłużyć serii triumfów w Lidze Mistrzów i Pucharze Polski. Z pierwszych prestiżowych rozgrywek odpadli w barażu o ćwierćfinał, w drugich również nie dostali się nawet do czołowej ósemki. PlusLiga jest ich ostatnią szansą na to, by sezon ten nie był całkowicie spisany na straty.

Najboleśniejszy błąd w mojej karierze Janusza? Trzykrotny pech Zaksy

W meczu z Projektem Zaksa trzykrotnie była bliska szczęścia, ale plany pokrzyżował jej pech. W trzeciej partii przy wyniku 23:23 - 2:0 w setach - po serwisie Janusza warszawski zespół nie zdołał przebić piłki na drugą stronę, ale i tak zdobył punkt - okazało się bowiem, że rozgrywający nadepnął na linię. Zaraz potem zaś jeden z przeciwników asem przypieczętował wygranie tej odsłony.

- Czy to najboleśniejszy tego typu błąd w mojej karierze? Nie wiem. Jeśli się okaże, że nie awansujemy do play-ff, to pewnie tak. Ale to też była pojedyncza akcja. Potem były jeszcze sety do wygrania - wskazuje kadrowicz.

On miał wyjątkowego pecha w tamtym spotkaniu. W tie-breaku, przy stanie 16:16, potknął się i przewrócił, przez co piłka lecąca już do niego spadła na parkiet. Zaraz potem rywale zdobyli ostatni punkt. A wtedy mogło być już po meczu i to kędzierzynianie by fetowali, gdyby akcję wcześniej Bartosz Bednorz nie zaatakował po taśmie w aut.

- Taka jest siatkówka. Mieliśmy kilka okazji, których nie wykorzystaliśmy, w kilku momentach może nam nie dopisało szczęście. W pięciosetowych meczach wiele się dzieje. Szkoda, że dopadało nas to w takich ważnych momentach. Ale nic, walczymy dalej. Mamy jeszcze szanse. Przez dwa pierwsze sety pojawił się lekki powiew optymizmu, bo nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Ale żeby wygrać z taką drużyną jak Projekt Warszawa, to trochę nam zabrakło - podsumowuje Janusz.

"Ciosów dostaliśmy już bardzo dużo". Wartość niewidoczna w statystykach

W tych dwóch pierwszych setach kędzierzynianie dobrze serwowali i świetnie funkcjonował system blok-obrona. A to było ich znakiem firmowym w ostatnich latach, kiedy brylowali nie tylko w kraju, ale i w Europie. Czy w tych dwóch partiach oni sami poczuli się jak tamta drużyna?

- Oj, to było już tak dawno temu, że nie pamiętam. Oczywiście, zagraliśmy lepiej. Olek Śliwka dopiero wrócił tak naprawdę do składu, każdy zmaga się z większymi lub mniejszymi problemami. Potencjał mamy dużo większy, ale wszyscy wiemy jak nasz sezon wygląda. Mam nadzieję, że się podniesiemy, bo tych ciosów dostaliśmy już bardzo dużo. Ale jeszcze nie wszystko jest stracone - podkreśla rozgrywający.

Wspomniany Śliwka przy tej okazji po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy rozegrał pełne spotkanie w barwach Zaksy (w dwóch wcześniejszych pojawiał się tylko na chwilę w drugiej linii). Nikt nie ma wątpliwości, że powrót kapitana drużyny po długiej przerwie jest obecnie bezcenny.

- Wszyscy znamy jego zdolności. Przede wszystkim przywódcze, ale również te w grze, których tak naprawdę nie widać szczególnie w statystykach. To ważny element zespołu. Nie było mu łatwo wytrzymać do końca spotkania. Wierzę, że pomoże nam teraz tak, jak pomagał wcześniej, przed kontuzją - zapewnia Janusz.

Nie tylko Śliwka, który pauzował z powodu złamanego palca, miał kłopoty kondycyjne w meczu z Projektem. Większość zawodników Zaksy w czwartym secie wyraźnie słabła, a niektórym na bieżąco musiał pomagać fizjoterapeuta. Część ma za sobą dłuższe przerwy, a inni są mocno wyeksploatowani.

- Tak to wygląda. Ktoś walczy z kontuzją i wraca, jak tylko jest to możliwe. Może nie w pełni przygotowany do tak długiego meczu. Trzeba sobie z tym radzić. W tym wypadku trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie zabrakło nam sił - przyznaje jeden z filarów kędzierzynian.

W najbliższych dziewięciu dniach trzykrotnie będą musieli zostawić serce i wszystkie resztki sił na parkiecie. Brutalność ich obecnego położenia sprawia, że i to może nie wystarczyć. Choć - mimo ostatnich fatalnych miesięcy - zdanie "Play-off bez Zaksy" wciąż dla wielu osób brzmi abstrakcyjnie.