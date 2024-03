Co za sukces polskiej siatkarki! Największy w karierze. Brawo, brawo

Magdalena Stysiak przechodziła do Fenerbahce z myślą, że w tym klubie wreszcie sięgnie po trofea. Po niedawnej porażce w półfinale Ligi Mistrzyń (z Vero Volley, zadecydował złoty set) szybko pojawiła się szansa, aby powetować sobie to niepowodzenie. Co zresztą się udało.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon wygrywa z PGE Rysicami na koniec rundy zasadniczej

Magdalena Stysiak i Stefano Lavarini z Pucharem Turcji. Wygrana z drużyną Martyny Czyrniańskiej

W ten weekend drużyna 23-latki rywalizowała w fazie finałowej Pucharu Turcji. W sobotę Fenerbahce pokonało 3:1 Tuerk Hava Yollari, dzięki czemu awansowało do finału. Tam czekał je mecz z Eczacibasi, czyli zespołem Martyny Czyrniańskiej.

W niedzielnym spotkaniu z dwóch polskich siatkarek na parkiecie pojawiła się tylko Stysiak (Czyrniańska wraca do zdrowia po kontuzji brzucha). To jej drużyna okazała się nieznacznie lepsza w pierwszym, bardzo wyrównanym secie i zwyciężyła 25:23. Drugi był o wiele bardziej jednostronny, Eczacibasi triumfowało 25:16.

Drużyna Lavariniego zrewanżowała się w trzeciej partii, którą wygrała 25:17. W czwartej dalej dominowała i szybko wypracowała kilkupunktową przewagę. Skończyła z wynikiem 25:20, dzięki czemu mogła cieszyć się ze zdobycia krajowego pucharu.

Magdalena Stysiak z pierwszym klubowym trofeum w karierze

Dla Stysiak był to wyjątkowy moment, gdyż w ten sposób zdobyła pierwsze w karierze klubowe trofeum. W finale zdobyła trzy punkty (wszystkie atakiem). Na parkiet wchodziła z ławki, gdyż jej miejsce w wyjściowej szóstce zajęła Melissa Vargas (została wybrana MVP spotkania). Jeśli chodzi o Lavariniego, to jest to jego pierwszy tytuł z drużyną ze Stambułu.

Fenerbahce i Eczacibasi niebawem spotkają się po raz kolejny. 28 marca rozegrają zaległe spotkanie ligi tureckiej, które może okazać się kluczowe dla całego sezonu. Obecnie drużyna Stysiak i Lavariniego ma 71 punktów, dzięki czemu jest liderem tabeli. Zespół Czyrniańskiej z 67 punktami jest na drugiej pozycji.