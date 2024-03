Kurek ogłosił to po porażce. Jaśniej się nie da

Kończy się japoński rozdział w karierze Bartosza Kurka. Atakujący występował w barwach Wolfdogs Nagoya od 2020 roku i w tym czasie zdołał wygrać mistrzostwo Japonii, Flagę Kurowashi czy Puchar Cesarza. Zarówno klub, jak i sam zawodnik potwierdzili już rozstanie z końcem tego sezonu. - Dziękuję za ten piękny czas w mojej karierze. Bez względu na to, gdzie będę w przyszłości zawsze będą trzymał kciuki za ten klub - przekazał Kurek po meczu z Tokio Great Bears, który Wolfdogs Nagoya przegrało 2:3. "Pragniemy poinformować, że Kurek podjął decyzję o opuszczeniu klubu" - przekazał klub.

Zespół Kurka odpada w play-offach. "Nie każda bajka ma szczęśliwe zakończenie"

Po 36 meczach rundy zasadniczej Wolfdogs Nagoya zajmowało trzecie miejsce z 75 punktami i ponad 20-punktową stratą do lidera, jakim zostało Panasonic Panthers. Nagoya trafiła w ćwierćfinale play-offów na Toray Arrows, a więc szóstą drużynę rundy zasadniczej. W tym sezonie doszło do zmiany w systemie play-offów, bo wszystko rozstrzyga się w jednym meczu. I doszło do sporej niespodzianki, bo Nagoya przegrała 2:3 (22:25, 26:24, 23:25, 25:23, 12:15) i nie będzie walczyć o awans do finału. W tym meczu Kurek nie wystąpił.

Przed Nagoyą zostało już tylko jedno spotkanie w sezonie, gdzie będzie rywalizować o zajęcie piątego miejsca z Osaka Sakai. Tym samym Kurek zakończy sezon najwcześniej spośród wszystkich kadrowiczów. "Nie każda bajka ma szczęśliwe zakończenie" - napisał reprezentant Polski na Instagramie, reagując na wynik meczu. Poza tym życzył powodzenia rywalom i docenił Węgra Krisztiana Padara, który zdobył w tym spotkaniu 32 punkty i był liderem Toray Arrows. Jak wyliczył Jakub Balcerzak, Wolfdogs Nagoya wygrała przez cztery lata zaledwie jedno z piętnastu spotkań, w których Kurek nie brał udziału.

A co dalej w karierze Kurka? Wszystko wskazuje na to, że atakujący wróci do PlusLigi, a jego starym-nowym pracodawcą będzie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, dla której grał w latach 2005-2008. TVP Sport wręcz podawało na bazie jednego ze źródeł, że doszło do podpisania kontraktu między obiema stronami. Kurek będzie mógł zatem pomóc Zaksie wyjść z kryzysu. W tym sezonie kędzierzynianie zajmują dziewiąte miejsce z 38 punktami, ale nadal mają szansę na zagranie w play-offach. Ostatnie dwa mecz to jednak porażki, odpowiednio 0:3 z Bogdanką LUK Lublin i 1:3 z Treflem Gdańsk.

Kurek reprezentował w swojej karierze takie kluby, jak AZS Nysa, PGE Skra Bełchatów, Dinamo Moskwa, Cucine Lube Civitanova, JT Thunders, Ziraat Bankasi Ankara, Stocznia Szczecin, Onico Warszawa i Vero Volley Monza. Do tej pory wszystkie trzy mistrzostwa Polski wywalczył w barwach Skry Bełchatów.