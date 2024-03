To koniec. Fabian Drzyzga potwierdził. "Wiem, że odchodzę"

34-letni Fabian Drzyzga to były reprezentant Polski, który z Biało-Czerwonymi dwukrotnie sięgał po mistrzostwo świata - zarówno w 2014, jak i 2018 roku. Po przyjściu Nikoli Grbicia, rozgrywający Asseco Resovii Rzeszów nie mieści się w planach nowego trenera, a teraz kończy się także jego przygoda z rzeszowskim klubem. Już druga, bo w sumie Drzyzga spędził w Resovii aż osiem sezonów - najpierw w latach 2013-17, gdy zdobywał z nią mistrzostwo Polski i grał w finale Ligi Mistrzów, a następnie teraz od 2020 roku.

To koniec. Fabian Drzyzga to potwierdził. "Wiem, że odchodzę z Rsovii"

Przed wtorkowym rewanżowym meczem finałowym Pucharu CEV z niemieckim Luneburgiem, Fabian Drzyzga potwierdził medialne informacje, że w kolejnym sezonie zabraknie go w Resovii.

- To dla mnie potencjalnie bardzo duży sukces i, jeśli wygramy, na pewno będę miło go wspominać. Będzie to jedno z najważniejszych wyróżnień klubowych w mojej karierze. Zyska ono "drugie dno" z powodu okoliczności, które będą mu towarzyszyć. Wiem, że po tym sezonie odchodzę z Asseco Resovii Rzeszów. Będzie mi miło pożegnać się z klubem, mając taki sukces na koncie. Chciałbym być w nim dobrze wspominany - mówił 34-letni rozgrywający w rozmowie z TVP Sport.

Życzenie Drzyzgi się spełniło. Asseco Resovia wygrała w rewanżu z Luneburgiem 3:0, podobnie jak w Niemczech, i sięgnęła po Puchar CEV. Rzeszowianie w poprzednim sezonie zajęli w PlusLidze trzecie miejsce i to są ich dwa największe sukcesy przy okazji drugiej "kadencji" Fabiana Drzyzgi.

Gdzie w takim razie będzie występował dwukrotny mistrz świata w przyszłym sezonie? Wiele mówi się o możliwym transferze do tureckiego Fenerbahce Stambuł, niewykluczona jest też przeprowadzka do Chin, gdzie obecnie występuje Michał Kubiak. - Powiedziałem tylko, że odchodzę, ale nie powiedziałem gdzie! - zaznaczył z uśmiechem na ustach Drzyzga.

W Rzeszowie 34-latka zastąpi na pozycji rozgrywającego Słoweniec Gregor Ropret. Jednak jeszcze zanim to nastąpi, Resovię czeka walka o medale w bieżącym sezonie PlusLigi. Na cztery kolejki przed końcem rundy zasadniczej rzeszowianie zajmują czwarte miejsce w tabeli.