Zamieszanie z finałem Ligi Mistrzów. Zawodnicy wprowadzeni w błąd. W końcu już wiemy

W poprzednim sezonie uczestnicy siatkarskiej LM już w trakcie rywalizacji w ćwierćfinale wiedzieli, że gospodarzem finału tych prestiżowych zmagań kobiet i mężczyzn będzie Turyn. W obecnym w momencie awansu do decydującego meczu jeszcze nie było oficjalnie takiej informacji, choć jedna opcja wydawała się na tyle mocna, że powtarzali ją zgodnie siatkarze Jastrzębskiego Węgla i Itasu Trentino. Ostatecznie padło na Antalyę.

"Widzimy się w Stambule" już nieaktualne

- Widzimy się w Stambule - krzyknął do mikrofonu szczęśliwy Jurij Gladyr, przerywając na chwilę w środę wywiad Jakuba Popiwczaka po rewanżowym meczu z Ziraatem Ankara.

Obaj gracze Jastrzębskiego Węgla byli przekonani, że finał LM odbędzie się w tym mieście. I nie byli w tym odosobnieni. O finałowym występie w mieście dwóch kontynentów wspominał też dzień później gwiazdor Trentino Alessandro Michieletto.

Już w lutym ogłoszono, że gospodarzem będzie Turcja, ale nie podano miasta. Na początku półfinałowej rywalizacji oficjele zaczęli nieoficjalnie przekazywać uczestnikom, że decydujący mecz odbędzie się w Stambule. Gospodarze liczyli bowiem mocno, że po raz kolejny w finale żeńskich zmagań zagra któryś z mocnych klubów z tego miasta. Zarówno jednak Fenerbahce, jak i Eczacibasi odpadły w ćwierćfinale. Wobec tego entuzjazm Turków dotyczący organizacji tego wydarzenia znacząco spadł. Tym bardziej że do męskiego finału też nie dostała się żadna krajowa drużyna, co było jednak mniejszym zaskoczeniem. Pojawiały się głosy, że gdyby tylko mogli się zrzec tego, to by skorzystali.

Przy okazji rewanżów w półfinałach pojawić się miała awaryjna opcja w postaci Ankary, skąd wywodzą się dwa najmocniejsze męskie kluby - Ziraat i Halkbank. Wariant ten jednak dość szybko stał się nieaktualny. W piątek władze tureckiej federacji spotkały się na naradach, podczas których na gospodarza wybrano Antalyę. Kurort położony kilkaset kilometrów od Stambułu.

Już od kilku tygodni była mowa, że finał LM odbędzie się w weekend 4-5 maja, ale nie wskazano dokładnego dnia. W piątek CEV potwierdził, że najważniejsze spotkania sezonu w europejskich pucharach odbędą się tym razem w niedzielę (rok temu rywalizowano w sobotę).

Hala w Antalyi może pomieścić 10 000. Rozgrywane były już tam mecze siatkarskiej Ligi Narodów oraz klubowych mistrzostw świata kobiet w 2022 roku.