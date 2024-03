Jastrzębski Węgiel poznał rywala w finale LM. Pojedynek ofiar Zaksy

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla po ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzów opuszczali boisko przygnębieni, a niektórzy nawet ocierali łzy będące efektem rozczarowania. Górą była Grupa Azoty Zaksa, która wygrała dreszczowiec w Turynie 3:2. Zawodników Marcelo Mendeza doskonale rozumieli wtedy gracze Itasu Trentino, którzy byli ofiarami kędzierzynian w decydującym meczu tych prestiżowych rozgrywek w dwóch wcześniejszych edycjach. Teraz te dwie "ofiary Zaksy" między sobą wyłonią jej następcę.

Nagły zwrot akcji, ale tylko w jednym secie. Rywal jastrzębian będzie chciał nawiązać do złotej ery

Jastrzębianie drugi z rzędu awans do finału LM, który jest powtórką ich najlepszego wyniku w tych rozgrywkach, przypieczętowali w środę. Wówczas w Ankarze pokonali miejscowy Ziraat 3:2, ale świętować mogli już po wygraniu dwóch pierwszych zaciętych setów. Tyle bowiem potrzebowali do szczęścia dzięki ubiegłotygodniowemu gładkiemu triumfowi 3:0 we własnej hali.

Do końca spotkania rewanżowego nie musieli czekać także zawodnicy Trentino. W ubiegłym tygodniu wygrali u siebie z Cucine Lube Civitanova 3:1, przez co przepustkę do finału dało im w czwartkowy wieczór już prowadzenie 2:1.

Spotkanie drużyn, które między sobą w poprzednim sezonie wyłoniły mistrza Italii (Trentino wygrało rywalizację play off 3-2) zaczęło się od zaskakującego seta. Ekipa z Trydentu świetnie bowiem rozpoczęła i nic nie zapowiadało zwrotu akcji. Początek meczu należał do Daniele Lavii, który przy stanie 8:4 miał już na koncie 5 punktów. A że wspomagali go koledzy, to szybko zrobiło się 12:6.

Gdy środkowy Marko Podrascanin ustrzelił zagrywką Marlon Yanta, to goście prowadzili 17:13. Ale w czterech kolejnych akcjach kubański przyjmujący popisał się świetnymi kontrami i gospodarze wrócili do gry. Po zaciętej końcówce górą było Lube, a ostatni punkt zawdzięczało błędowi w ataku mającego polskie korzenie Kamila Rychlickiego.

Trentino drugą partię zaczęło bezlitośnie - przy zagrywce Jana Kozamernika, byłego siatkarza Asseco Resovii Rzeszów - wyszło na prowadzenie 5:0. Tym razem Lube nie było w stanie tak skutecznie grać systemem blok-obrona jak w drugiej części pierwszej odsłony i do samego końca rywale utrzymywali bezpieczną przewagę.

W trzecim secie na chwilę nadzieje gospodarzy wróciły, gdy na tablicy wyników pojawił się remis 12:12. Ale Kozamernik i Alessandro Michieletto szybko pozbawili ich nadziei, znów odbudowując kilkupunktową przewagę.

Jastrzębianie będą drugim polskim klubem, który zmierzy się w tej edycji LM z Trentino. Resovia spotkała się z mistrzem Włoch dwukrotnie w fazie grupowej - najpierw przegrała 0:3, a następnie wygrała 3:2. Ale ten drugi mecz, rozgrywany na koniec tej części rywalizacji, nie miał już znaczenia dla awansu do fazy pucharowej.

Znacznie boleśniej siatkarze Trentino wspominają ostatnie pojedynki z Zaksą, która pokonała ich w finale LM zarówno w 2021, jak i 2022 roku. Wcześniej w decydującym meczu tych rozgrywek wystąpili osiem lat temu i wówczas górą był Zenit Kazań. Złota era ekipy z Italii to zaś lata 2009-11, kiedy byli najlepszym klubem Europy.

Finał z udziałem jastrzębian i Trentino odbędzie się 5 maja. Gospodarzem ma być Turcja, ale jeszcze nie podano, w którym mieście odbędzie się to prestiżowe spotkania.