Niewiarygodne! Polak pobił dwa rekordy Ligi Mistrzów. Co za historia

Po zwycięstwie na własnym terenie siatkarze Jastrzębskiego Węgla potrzebowali tylko dwóch wygranych setów w rewanżowym starciu z tureckim Ziraatem Ankara, które odbyło się w środę 20 marca. Po nerwowej końcówce ostatecznie polska drużyna zwyciężyła w półfinale Ligi Mistrzów, dzięki czemu drugi rok z rzędu zagra o tytuł. W zeszłym roku zespół z Jastrzębia-Zdrój przegrał z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 2:3.

"Najpierw była radość, potem krótka chwila niepewności za sprawą challenge'u, a następnie znów radość - tak wyglądało kilkadziesiąt sekund, które przesądziły o tym, że Jastrzębski Węgiel powtórzył największy sukces w historii klubu [...] Po marzeniu gospodarzy o triumfie w obecnej edycji tych rozgrywek pozostał tylko plakat zawieszony w hali" - pisała o zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Podczas środowego meczu na parkiecie w Ankarze pojawił się Jarosław Macionczyk. Dla 45-latka było to wyjątkowe spotkanie. Dlaczego? Okazuje się, że zawodnik Jastrzębskiego węgla został najstarszym debiutantem w historii europejskich pucharów. Co więcej, Macionczyk od środy jest także najstarszym zawodnikiem w XXI wieku, który awansował do finału Ligi Mistrzów, co wyliczył Jakub Balcerzak na X. W dnu pobicia obu rekordów siatkarz miał dokładnie 45 lat, 1 miesiąc i 27 dni.

Rozgrywający dołączył do kadry zeszłorocznego finalisty Ligi Mistrzów na początku br. ze względu na liczne kontuzje w drużynie z Jastrzębia-Zdrój. W zeszłym miesiącu został także najstarszym siatkarzem w historii PlusLigi, rozgrywając kapitalne spotkanie.

Jastrzębski Węgiel może osiągnąć historyczny sukces

- Jestem mega szczęśliwy, że tak to się ułożyło. Świetne dwa pierwsze sety, mnóstwo emocji, wszystko na styku. Byliśmy trochę z tyłu, trochę z przodu. Najważniejsze, że finiszowaliśmy w świetny sposób. Wytrzymaliśmy końcówki, byliśmy bardzo mocni przede wszystkim mentalnie, ale też siatkarsko - mówił w rozmowie z Interią Sport Jakub Popiwczak - libero Jastrzębskiego Węgla.

Finał tegorocznej siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się 5 maja. Rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie zwycięzca drugiego półfinału, w który Itas Trentino zagra z Cucine Lube Civitanova.