To jest przepaść. Tyle Jastrzębski Węgiel zarobił za awans do finału Ligi Mistrzów

Jastrzębski Węgiel jest o krok od największego sukcesu w historii klubu. W środę przypieczętował awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym półfinale pokonali turecki Ziraat Bankasi Ankara 3:2. Pomimo tak wielkiego sukcesu nie mogą wcale liczyć na imponujący zarobek. Tyle ZAKSA zarobiła za awans do finału LM. Względem rozgrywek piłkarskich jest to przepaść.

3 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl