Mistrz Polski w finale Ligi Mistrzów! Co za mecz. Grali na wyniszczenie

Najpierw była radość, potem krótka chwila niepewności za sprawą challenge'u, a następnie znów radość - tak wyglądało kilkadziesiąt sekund, które przesądziły o tym, że Jastrzębski Węgiel powtórzył największy sukces w historii klubu. Do awansu do finału Ligi Mistrzów potrzebował wygrania dwóch setów i cel osiągnął, choć nie obyło się bez nerwów. Ostatecznie będący głównym bohaterem spotkania Norbert Huber i jego klubowi koledzy uporali się z Ziraatem Ankara w pięciu setach, choć tak naprawdę liczyły się tylko te dwa pierwsze. I to mimo powrotu do składu największej gwiazdy rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała triumfuje w TAURON Pucharze Polski. Julia Nowicka: Jesteśmy jednym wielkim łańcuchem, który musi ze sobą funkcjonować

- W rewanżu rywale na pewno zagrają lepiej. Prawdopodobnie wystąpi też już Matthew Anderson, którego zabrakło w pierwszym spotkaniu, a który jest może nawet jednym z najlepszych zawodników w historii. On robi ogromną różnicę. Spodziewamy się trudnego meczu. Potrzebne będą skupienie i agresywna gra - zapowiadał w rozmowie ze Sport.pl Benjamin Toniutti po pierwszym spotkaniu półfinału LM.

W nim tydzień temu jastrzębianie, z francuskim rozgrywającym w składzie, w dwóch pierwszych setach przejechali się po zagubionych bez swojej gwiazdy przeciwnikach niczym walec. Oddali im - odpowiednio - 13 i 18 punktów. Dopiero trzecia odsłona przyniosła nieco emocji, ale ona także zakończyła się korzystnie dla mistrzów Polski.

Teraz sprawdziły się wszystkie przewidywania kapitana jastrzębian. Mistrzowie Turcji grali bardzo agresywnie i pokazali się ze znacznie lepszej strony niż siedem dni temu na Śląsku. Pauzujący wcześniej z powodu kontuzji Anderson wrócił do składu i sprawił trochę kłopotów ekipie trenera Marcelo Mendeza, ale to nie on był główną siłą napędową, a holenderski atakujący Wouter ter Maat. Holenderski atakujący był też nią w pierwszym spotkaniu, tyle że wtedy nie miał zupełnie wsparcia w kolegach z zespołu. Teraz wyglądało to znacznie lepiej.

Dwa pierwsze sety w dużym stopniu były wymianą ciosów w polu zagrywki, a to sprawiło, że rozgrywający po obu stronach często nie mieli zbyt dużego pola manewru. Głównie za sprawą bardzo szybkiego na skrzydle ter Maata gospodarze wyszli na prowadzenie 4:2. Jastrzębianie nieźle rozpoczęli pod kątem serwisu - do stanu 11:9 mieli już na koncie trzy asy.

Bardzo dobrą skuteczność miał atakujący Jean Patry, który nieraz miał ułatwione zadanie, bo rywale w ciemno szli na środku do Norberta Hubera. Środkowy reprezentacji Polski wciąż utrzymuje w tym sezonie imponującą formę i rywale mieli to na uwadze. Ale nawet gdy Toniutti posyłał do niego piłki i czyhał tam jeden z zawodników Ziraatu, to Huberowi to nie przeszkadzało w skończeniu akcji. Francuz nieraz też uruchamiał przyjmujących w podwójnej krótkiej i tu Tomasz Fornal spisywał się bardzo dobrze. Gorzej było na skrzydle, to przyjmujący często wtedy decydował się na kiwki, które były podbijane.

- Brakuje, by ktoś krzyknął "Tomek, lej" - stwierdził w pewnym momencie komentujący ten mecz w Polsacie Sport Wojciech Drzyzga.

O swojej klasie w drugiej połowie tej partii przypomniał Anderson, który posłał asa i Zirrat prowadził 18:16. Niedługo później zaczęła się nerwowa wymiana ciosów. Jastrzębianom pomogło też trochę szczęście - przy akcji na 23:23 sędziowie nie zauważyli, że Rafał Szymura dotknął głową siatki od dołu po tym jak wylądował po ataku. Gospodarze nie wykorzystali czterech piłek setowych, a mistrzowie Polski zamienili na punkt dopiero szóstą. Niewidoczny wcześniej Jurij Gladyr skończył atak ze środka, a decydujące słowo należało do Fornala, który tym razem wziął sobie do serca słowa Drzyzgi.

Druga partia nie miała aż tak dramatycznego przebiegu, ale też skończyła się grą na przewagi. Początkowo wydawało się, że jastrzębianie tym razem szybciej zapewnią sobie w niej zwycięstwo. Dobrą passę kontynuował Huber, Fornal też grał przez pewien czas mocniej. Przyjezdni prowadzili 3:1, potem 13:11, ale po dłuższym etapie gry "punkt za punkt" sytuacja się odwróciła. Swoje znów robili Anderson i ter Maat, a wspomagał ich też trudną zagrywką środkowy Bedirhan Bulbul.

W obozie drużyny Mendeza zrobiło się nerwowo, gdy po autowym ataku Fornala zrobiło się 22:24. Przerwa na życzenie argentyńskiego szkoleniowca zrobiła swoje - dwa kolejne ataki przyjmujący reprezentacji Polski już skończył, doprowadzając do remisu. Ziraat miał jeszcze piłkę setową po punkcie zdobytym przez Andersona, ale potem już kolejne trzy kluczowe "oczka" zapisali na swoim punkcie goście. Najpierw punktował Szymura, a następnie znów błysnął Huber, który w tak ważnym momencie posłał znów asa. Na koniec zaś ter Maat - zgodnie z analizą challenge - tym razem zaatakował bez bloku w aut.

Wtedy to jastrzębianie mogli już fetować zrealizowanie celu, a gospodarzom został wiszący w hali plakat z napisem "Mamy marzenia". Zgodnie z przypuszczeniami - wobec rozstrzygnięcia losów całej rywalizacji - obaj trenerzy zdecydowali się na zmiany. Mendez dał odpocząć wszystkim zawodnikom podstawowego składu, a w związku z tym Ziraat dość pewnie wygrał dwie kolejne partie. W tie-breaku jednak rezerwowi mistrzów Polski, z 45-letnim rozgrywającym Jarosławem Macionczykiem w składzie, mocniej szarpnęli i zapewnili swojej drużynie zwycięstwo.

Jastrzębianie zagrają w decydującym meczu LM po raz drugi z rzędu. W poprzednim sezonie musieli uznać wyższość po pięciosetowym dreszczowcu Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która wygrała te prestiżowe rozgrywki w trzech kolejnych edycjach.

- Chcemy awansować znów do finału, ale też samo to nas nie zadowala. Mamy apetyt na więcej - mówił Sport.pl libero jastrzębian Jakub Popiwczak po pierwszej odsłonie półfinałowej rywalizacji w LM. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na siatkarską ucztę z udziałem mistrzów Polski 5 maja.

Na razie wiadomo, że odbędzie się ona w Turcji, ale nie podano jeszcze miasta-gospodarza. W czwartek wyłoniony zostanie zaś rywal mistrzów Polski - będzie nim zwycięzca włoskiej rywalizacji między Itasem Trentino i Cucine Lube Civitanova.