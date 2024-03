Media: Polski klub daje kosmiczne pieniądze Leonowi! Ostateczna oferta?

Na początku roku Wilfredo Leon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu sezonu odejdzie z Sir Safety Perugia. Bardzo szybko zarówno polskie, jak i światowe media zaczęły wymieniać kandydatów, którzy mogliby go zatrudnić. Sam zawodnik nie ukrywa, że chętnie trafiłby do Polski, ponieważ jego dzieci mogłyby wówczas pójść do polskiej szkoły. Zainteresowanie nim przejawiały m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Luk Lublin. I właśnie ten ostatni klub najmocniej stara się o jego sprowadzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Świetne wieści przed meczem reprezentacji Polski

Wiemy, ile Wilfredo Leon mógłby zarabiać w Polsce. Kosmiczne pieniądze na stole

Rzekomo reprezentant Polski odrzucił ostatnio lukratywne oferty tureckich klubów - Ziraatu Bankasi oraz Halkbanku Ankara, które chciały zapłacić mu nawet milion euro za sezon. Pieniądze nie są jednak dla niego aż tak istotne, dlatego wydaje się, że faworytem do zakontraktowania go jest drużyna z Lublina. - Poważne rozmowy prowadzimy dosyć długo. Uważam, że transfer jest bardzo realny. Musimy jednak poczekać jeszcze kilka dni. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby wybrał nas - oznajmił prezes Krzysztof Skubiszewski.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał we wtorek "Fakt", który potwierdził, że w grze o zakontraktowanie Leona pozostaje już tylko Luk. Wspierany przez kopalnię Bogdanka klub ma być gotowy zaoferować siatkarzowi pensję na poziomie 750 tys. euro rocznie (3,2 mln zł). I choć jest to o połowę niższe wynagrodzenie (1,5 mln euro - 6,4 mln zł), niż to, które Leon kasuje obecnie w Sir Safety Perugia, to jak na polskie warunki są to astronomiczne pieniądze.

Nawet jeśli Leon trafi do PlusLigi, to trudno uwierzyć, że zostanie w niej na dłużej. - Transfer światowej sławy gwiazdy reprezentacji Polski Wilfredo Leona do drużyn tureckich został przesunięty na kolejną wiosnę - przekazał serwis Voleybolunsesi.com.

Po 26. kolejkach PlusLigi Luk Lublin zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 48 pkt. Liderem jest Jastrzębski Węgiel (67 pkt), który wyprzedza Aluron Wartę Zawiercie (61 pkt) oraz Projekt Warszawa (59 pkt). Najbliższe spotkanie siatkarzy Massimo Bottiego odbędzie się w niedzielę 24 marca, kiedy zmierzą się u siebie z AZS-em Olsztyn.