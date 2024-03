Europejski puchar dla Polski! Historyczny sukces Resovii stał się faktem

W miniony wtorek Asseco Resovia znacznie przybliżyła się do historycznego triumfu w Europie w blisko 90-letniej historii klubu. Zespół prowadzony przez Giampaolo Medeia pokonał 3:0 niemiecki SVG Lueneburg (25:16, 25:17, 25:21). To było jednostronne spotkanie, z wyjątkiem trzeciej partii. "Resovia w finale Pucharu CEV grała już 12 lat temu, ale wtedy musiała uznać wyższość rywali" - przypomina w pomeczowej relacji Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. Wtedy najwięcej punktów, bo 16, zdobył dla rzeszowian Torey Defalco.

Aby świętować sukces na arenie europejskiej, Resovia potrzebowała wygrania dwóch setów w rewanżu. Jej ostatni finał w Europie to sezon 14/15, gdzie w decydującym meczu w Lidze Mistrzów lepszy okazał się rosyjski Zenit Kazań, wygrywając sety do 25, 23 i 21.

Resovia z historycznym sukcesem. Ale to był zupełnie inny mecz, niż tydzień temu

Niemcy wyglądali zupełnie inaczej, niż w pierwszym meczu. Luneburg bardzo ryzykował z zagrywką, a poza tym świetnie wyglądał w defensywie i w przyjęciu, co robiło także wrażenie na komentatorach Polsatu. Luneburg był naprawdę świetny ze strony taktycznej. Goście prowadzili 13:10 i 18:15, ale udało się doprowadzić do wyrównania 20:20.

Wszystko rozstrzygnęło się na przewagi, a Resovia wygrała seta 27:25, broniąc jednego setbola. Kluczowy okazał się blok duetu Kochanowski-Kłos w ostatniej akcji, gdzie piłka zmieściła się w boisku. Po stronie Resovii świetnie wyglądał nie tylko blok, ale przede wszystkim Stephan Boyer.

W drugim secie Niemcy nie cofnęli się i cały czas imponowali w obronie. Prowadzili nawet 9:6, ale w końcu to Resovia zaczęła dominować, a po stronie rywali pojawiały się błędy. Cały czas świetnie wyglądał blok, a poza jedną pomyłką Boyer świetnie wykańczał akcje. Pojawiały się pomyłki rywali z zagrywki. Przewaga Resovii cały czas rosła, a w końcówce utrzymywało się sześć punktów różnicy. Już w pierwszej okazji do domknięcia seta Resovia tego dokonała, a po chwili hala na Podpromiu absolutnie odleciała. Mecz trzeba było jednak dograć do końca, by zacząć świętowanie.

W trzecim secie grały rezerwowe szóstki, więc tempo meczu wyraźnie spadło. Po stronie Resovii dobrze pokazał się Adrian Staszewski czy Jakub Bucki. Przez dłuższy czas mieliśmy wymiany punkt za punkt. W pewnym momencie Luneburg prowadził 19:16, ale dzięki asom serwisowym Staszewskiego udało się doprowadzić do remisu, a potem wyjść na prowadzenie. Trzeci set został wygrany 25:22 przez rzeszowian, a po ostatnim gwizdku kibice i siatkarze mogli świętować historyczny sukces.

Boyer zdobył łącznie czternaście punktów i miał 71 proc. skuteczność w ataku, kończąc 10 na 14 uderzeń. To był zdecydowanie najlepszy gracz Resovii w finale. Jakub Balcerzak przekazał, że Miłosz Wróbel został najmłodszym polskim zawodnikiem z triumfem w Pucharze CEV. Środkowy rzeszowian dokonał tego w wieku 17 lat, 6 miesięcy i 12 dni.

Asseco Resovia - SVG Lueneburg 3:0 (27:25, 25:18, 25:22)