Kolejny zwrot ws. transferu Wilfredo Leona. Odmówił dwóm gigantom

Wilfredo Leon - to jedno z najgorętszych nazwisk w świecie siatkówki pod względem spekulacji transferowych na nowy sezon. Zagraniczne i polskie media co rusz podają nowe informacje, gdzie może zagrać jeden z najlepszych przyjmujących świata. Obecna umowa Leona z Sir Safety Perugia wygasa z końcem czerwca tego roku. Jakiś czas temu przyjmujący ogłosił, że opuści zespół z Perugii.

Wilfredo Leon nie porozumiał się z tureckimi klubami

- Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo prezes Gino Sirci też mi mówił, że możemy siąść do rozmów. Na ten moment jednak jestem za opcją, by grać w Polsce. Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie. To nie jest tak, że walczę tylko o pieniądze - mówił Wilfredo Leon.

Zawodnik był łączony z klubami Plus Ligi: ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, Projektem Warszawa, Bogdanką LUK Lublin czy Aluronem CMC Warta Zawiercie. Taki kierunek Leona był tym bardziej prawdopodobny, że zawodnik miał być zainteresowany grą w Polsce ze względów rodzinnych.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Wilfredo Leon jednak trafi do Turcji. Halkbank Ankara, Ziraata Ankara i Galatasary Stambuł - wszystkie te kluby byłyby w stanie zapłacić mu więcej niż te z Polski. - W Polsce jesteś w stanie zarobić 500, może 600 tys. euro. Jeżeli twój kontrakt w Turcji może oscylować wokół miliona euro i będą to kwoty netto, bo Turcy zapłacą podatek u siebie. Takie pieniądze są w naszym kraju nierealne - powiedział Łukasz Kadziewicz w programie Przeglądu Sportowego Onet "Misja Siatka".

Tymczasem dwa dni temu Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdanki LUK Lublin zdradził, że klub prowadzi negocjacje z Leonem. - Poważne rozmowy prowadzimy dosyć długo. Uważam, że transfer Wilfredo Leona do naszego klubu jest bardzo realny - mówił.

Teraz nastąpił kolejny zwrot ws. transferu Leona. Portal "Voleybolunsesi.com" poinformował, że Polak nie trafi do żadnego z tureckich klubów.

- Transfer światowej sławy gwiazdy reprezentacji Polski Wilfredo Leona do drużyn tureckich został przesunięty na kolejną wiosnę. Gwiazdor pochodzenia kubańskiego po otrzymaniu wielu ofert, odrzucił te z Turcji po tym jak po negocjacjach z Halkbankiem i Ziraatem, nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie wynagrodzenia - czytamy na "Voleybolunsesi.com"

Wilfredo Leon gra w ekipie z Perugii od 2018 roku, gdy przyszedł z klubu Ar-Rajjan SC. W tym czasie wygrał dwa Klubowe Mistrzostwa Świata, trzy Superpuchary Włoch, a także dwa krajowe puchary. W ostatnich miesiącach trapiły go jednak kontuzje. Po raz ostatni pojawił się na boisku w październiku. Nie wiadomo, kiedy wróci do pełnej sprawności i regularnej gry.

Klub Leona awansował do półfinału włoskiej Serie A. W trzecim meczu ćwierćfinałowym Perugia pokonała u siebie Ranę Verona 3:2 (25:22, 25:20, 22:25, 15:25, 17:15).