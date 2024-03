To się dzieje. 17-letni syn legendy polskiej siatkówki po raz pierwszy w składzie

Michał Winiarski w przeszłości był jednym z najlepszych siatkarzy w naszej kadrze narodowej. W barwach reprezentacji Polski wystąpił łącznie 240 razy. Na koncie ma między innymi mistrzostwo świata z 2014 roku. Przez lata był także kapitanem biało-czerwonych. Zakończył karierę w PGE Skrze Bełchatów w 2017 roku i następnie został trenerem. Prowadził między innymi Trefl Gdańsk, a od 2022 roku jest selekcjonerem reprezentacji Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon wygrywa z PGE Rysicami na koniec rundy zasadniczej

Syn Winiarskiego zgłoszony do pierwszego zespołu ekipy z PlusLigi

Winiarski ma syna Oliwiera, który stawia pierwsze kroki w profesjonalnej siatkówce. Teraz otrzymał ogromną szansę. Oficjalna strona Aluronu CMC Warty Zawiercie przekazała, że młody zawodnik został włączony do seniorskiej drużyny. Zastąpi tam kontuzjowanego Miguela Tavaresa.

Oliwier Winiarski na co dzień występuje w Eco-Team AZS-u Stoelzle Częstochowa. Dołączył do ekipy z Zawiercia, ponieważ klub ma podpisaną umowę partnerską z częstochowianami. 17-latek niedawno został mistrzem Polski juniorów. Wcześniej trenował już z pierwszą drużyną zespołu z Zawiercia. Teraz będzie miał okazję do wykazania się w rozgrywkach PlusLigi. Warta potwierdziła, że znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie przeciwko Ślepskowi Malow Suwałki.

Warta Zawiercie w bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji. W sześciu ostatnich meczach odniosła pięć zwycięstw. W PlusLidze po 25 kolejkach zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 59 punktów. Do liderującego Jastrzębskiego Węgla traci pięć punktów. Wspomniane starcie ze Ślepskiem odbędzie się w niedzielę o godzinie 20:30.