Fabian Drzyzga reprezentuje Asseco Resovię Rzeszów od 2020 roku. Jest to jego druga przygoda z tym klubem, gdyż wcześniej bronił barw rzeszowskiego klubu w latach 2013-2017. O ile w pierwszym etapie gry w Rzeszowie był w stanie zdobyć z Resovią mistrzostwo Polski, dwa wicemistrzostwa i Superpuchar, tak w drugim jego drużynie tak dobrze się nie wiedzie. Dopiero teraz Asseco Resovia stanęła przed szansą na duży sukces, jakim może być zdobycie Pucharu CEV - w pierwszym meczu finałowym ograła na wyjeździe niemiecki Luneburg 3:0.

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel znowu bez pucharu Polski. Popiwczak: Naprawdę nie chcę już odpowiadać na pytania, dlaczego nam się nie udało

Dwukrotny mistrz świata odejdzie z Asseco Resovii. Może obrać zaskakujący kierunek

Wszystko wskazuje na to, że obecnie trwający sezon będzie dla 34-letniego Drzyzgi ostatnim na Podpromiu. Dwukrotny mistrz świata z reprezentacją Polski (w 2014 i 2018 roku) spisuje się w nim nierówno - w pewnym momencie nawet stracił miejsce w szóstce na rzecz Łukasza Kozuba. Asseco Resovia z kolei podpisała już kontrakt z jego potencjalnym następcą - Słoweńcem Gregorem Ropretem.

Gdzie trafi więc Fabian Drzyzga? Według TVP Sport jest wielce możliwe, że 34-latek opuści nie tylko Rzeszów, ale też w ogóle polską PlusLigę i przeniesie się do Turcji. Miałby tam bronić barw Fenerbahce Stambuł, trzeciej drużyny poprzedniego sezonu ligi tureckiej, w której gra kilka znanych siatkarskich postaci, jak Holender Dick Kooy, Bułgar Nikołaj Penczew czy też Serb Drażen Luburić. To właśnie ten zespół Asseco Resovia zdołała ostatnio wyeliminować w półfinale Pucharu CEV.

Dla Fabiana Drzyzgi byłaby to już czwarta liga w karierze, bo w przeszłości grał on nie tylko w Polsce, ale też w Grecji (Olympiakos Pireus) oraz Rosji (Lokomotiw Nowosybirsk). Fenerbahce z kolei chce zrównać się poziomem z klubami z Ankary - Halkbankiem i Ziraatem Bankasi, dlatego też na celownik wzięło nie tylko Drzyzgę, ale też atakującego Jastrzębskiego Węgla, Francuza Jeana Patry'ego.

Asseco Resovia Rzeszów aktualnie zajmuje PlusLidze czwarte miejsce z dorobkiem 52 punktów zdobytych w 26 meczach. We wtorek czeka ją z kolei rewanż z Luneburgiem na Podpromiu w finale Pucharu CEV.

Fabian Drzyzga nie będzie jedynym ważnym siatkarzem, który latem opuści Resovię. Do Projektu Warszawa ma się bowiem przenieść środkowy Jakub Kochanowski, Amerykanin Torey Defalco może trafić do Japonii, a Francuz Yacine Louati do ligi włoskiej. Wszystko wskazuje za to na to, że Resovia ściągnie Bartosza Bednorza z Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.