Nowe wieści ws. transferu Leona. W grze pojawiły się astronomiczne pieniądze

Niebawem dowiemy się, gdzie w najbliższym sezonie będzie występował Wilfredo Leon. Od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że trafi do Polski, ale właśnie pojawiły się nowe informacje. - Sprawa jest zamknięta - powiedział prezes jednego z klubów PlusLigi, który wykluczył jego transfer. "Przegląd Sportowy Onet" podał za to, że wciąż walczy o niego inny zespół. I zaproponował mu astronomiczne pieniądze.

