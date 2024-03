Dominacja Polaków wchodzi na nowy poziom. Pierwszy taki sukces w historii

Jeśli zeszłoroczny polski finał Ligi Mistrzów pomiędzy Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle a Jastrzębskim Węglem to było za mało, żeby pokazać, że kluby z PlusLigi rządzą europejską siatkówką, to tegoroczny wyczyn byłby kolejnym sporym argumentem, który pomógłby w obronie tej tezy. Do spełnienia wszystkich warunków zdobycia potrójnej korony jeszcze daleko, ale polskie kluby są na najlepszej drodze, żeby tego dokonać.

Zobacz wideo ŁKS Commercecon wygrywa z PGE Rysicami na koniec rundy zasadniczej

Potrójna korona w europejskiej siatkówce to domena Włochów. Polacy będą pierwszymi, którzy im dorównają?

Potrójna korona europejskiej siatkówki w obecnym kształcie - Puchar Challenge, Puchar CEV i Liga Mistrzów - jest do zdobycia od sezonu 2007/08. Przez poprzednie 15 lat były tylko dwa takie przypadki: w 2010 i 2011 roku sięgnęli po nią Włosi. Najpierw w sezonie 2009/10 Ligę Mistrzów wygrało Trentino, Puchar CEV - Bre Banca Lannutti Cuneo, a Puchar Challenge - RPA-LuigiBacchi.it Perugia. W kolejnym Trentino drugi raz z rzędu okazało się najlepsze w Lidze Mistrzów, w Pucharze CEV triumfowało Sisley Treviso, a w Pucharze Challenge - Lube Banca Marche Macerata.

Wcześniej, gdy potrójną koronę stanowiły Puchar Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar CEV, a także Liga Mistrzów, Puchar Top Teams i Puchar CEV, zdarzało się to o wiele częściej, bo aż ośmiokrotnie. Za każdym razem dokonywały tego jedynie włoskie kluby: w sezonach 1983/84, od 1991/92 do 1994/95 oraz 1996/97, 1997/98 i 2005/06. Wygląda to zatem na włoską tradycję, coś zarezerwowanego dla klubów z tamtego kraju. Może wreszcie dokona tego też ktoś inny.

Dotychczasowe potrójne korony w europejskich pucharach w siatkówce mężczyzn:

1983/84: Włochy (Puchar Mistrzów - Santal Parma, Puchar Zdobywców Pucharów - Kappa Turyn, Puchar CEV - Panini Modena)

1991/92: Włochy (Puchar Mistrzów - Messaggero Rawenna, Puchar Zdobywców Pucharów - Gabeca Montichiari, Puchar CEV - Maxicono Parma)

1992/93: Włochy (Puchar Mistrzów - Messaggero Rawenna, Puchar Zdobywców Pucharów - Misura Milano, Puchar CEV - Sisley Treviso)

1993/94: Włochy (Puchar Mistrzów - Porto Rawenna, Puchar Zdobywców Pucharów - Sisley Treviso, Puchar CEV - Ignis Padwa)

1994/95: Włochy (Puchar Mistrzów - Sisley Treviso, Puchar Zdobywców Pucharów - Daytona Las Modena, Puchar CEV - Cariparma Parma)

1996/97: Włochy (Puchar Mistrzów - Las Daytona Modena, Puchar Zdobywców Pucharów - Alpitour Traco Cuneo, Puchar CEV - Area Rawenna)

1997/98: Włochy (Puchar Mistrzów - Casa Modena Unibon, Puchar Zdobywców Pucharów - Alpitour Traco Cuneo, Puchar CEV - Sisley Treviso)

2005/06: Włochy (Liga Mistrzów - Sisley Treviso, Puchar Top Teams - Copra Piacenza, Puchar CEV - Lube Banca Marche Macerata)

2009/10: Włochy (Liga Mistrzów - Trentino BetClic, Puchar CEV - Bre Banca Lannutti Cuneo, Puchar Challenge - RPA-LuigiBacchi.it Perugia)

2010/11: Włochy (Liga Mistrzów - Trentino BetClic, Puchar CEV - Sisley Treviso, Puchar Challenge - Lube Banca Marche Macerata)

"Jeśli jeden kraj wygrywa we wszystkich trzech europejskich rozgrywkach, to mamy do czynienia z demonstracją siły"

- We Włoszech celebrowano te dwa sukcesy sprzed 13 i 14 lat, ale to nie był już fenomen po serii takich wygranych z lat 90. - mówi Sport.pl Gianluca Pasini, piszący o siatkówce dla "La Gazzetta dello Sport". - Nawet jeśli Liga Mistrzów sporo zmieniła, włoskie kluby wygrywały już wiele w Europie wcześniej. I trzeba pamiętać, że we Włoszech poświęcało i poświęca się o wiele mniej uwagi siatkówce niż w Polsce, więc te sukcesy miały mniejszy wydźwięk. To było wielkie wydarzenie przede wszystkim dla Trento, które wygrało Ligę Mistrzów w obydwu przypadkach - wskazuje dziennikarz.

- Myślę, że jeśli jeden kraj wygrywa we wszystkich trzech europejskich rozgrywkach w jednym sezonie, to mamy do czynienia z demonstracją siły - uważa Pasini. - W przypadku Polski widzę dwa powody takich wyników. Każdy z wygrywających zespołów polega w dużej mierze na mocnych polskich zawodnikach. A oni nie bez powodu zwyciężają także z reprezentacją. Do tego imponuje mi organizacja klubów, które wiedzą, jak się wzmacniać. To nie przypadek, że zagraniczni siatkarze "odrzuceni" przez włoską ligę, teraz odnoszą tu sukcesy. Polska droga do wygranych, już od ery Zaksy, pokazuje, że pieniądze są ważne, ale odpowiednie rozplanowanie siatkarskich projektów jest jeszcze ważniejsze. I zwycięstwa Projektu Warszawa w Pucharze Challenge, a nawet Aluronu CMC Warty Zawiercie w Pucharze Polski, są tylko świetnymi tego przykładami - ocenia Włoch.

Włoch ostrzega Jastrzębski Węgiel. Mówi o "problemie dla zespołu Mendeza"

Jak dziennikarz ocenia szanse polskich klubów na pierwszą potrójną koronę w historii? - Pomimo porażki w Pucharze Polski wierzę, że Jastrzębski Węgiel ma spore szanse na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jednak którykolwiek z włoskich klubów, który dotrze do finału, stanie się problemem dla zespołu Marcelo Mendeza - przestrzega Pasini, mówiąc o drugiej półfinałowej parze, w której w pierwszym spotkaniu Trentino pokonało 3:1 Cucine Lube Civitanova. - Finał Ligi Mistrzów to oczywiście zawsze trudny mecz do interpretacji i przewidzenia wyniku. Odbywa się w końcówce sezonu, już po zakończeniu walki o ligowe medale w obu krajach, a te zawsze pochłaniają sporo energii zawodników - dodaje.

Przypomnijmy, że pierwszy z trzech kroków do potrójnej korony został już wykonany. W finale Pucharu Challenge Projekt Warszawa dwukrotnie pokonał Mint Vero Volley Monza - najpierw 3:1 w Polsce i potem tym samym wynikiem we Włoszech, sięgając po końcowy triumf. Teraz w jego ślady mogą pójść gracze Asseco Resovii i Jastrzębskiego Węgla.

Rzeszowianie wygrali bez straty seta z SVG Luneburg w Niemczech. We wtorek, 19 marca o godz. 18 u siebie, w hali Podpromie, zagrają rewanż z dużymi szansami na radość i wznoszenie trofeum przyznawanego za wygranie Pucharu CEV po spotkaniu.

Nieco dłuższa droga czeka jastrzębian w Lidze Mistrzów. Na razie pewnie wygrali pierwszy półfinałowy mecz z Ziraatem Bankasi Ankara przed własną publicznością, nie oddając rywalom ani seta. W środę, 20 marca o godz. 17 w Ankarze czeka ich rewanż i jeśli go wygrają, awansują do finału, gdzie zmierzą się z Trentino lub Cucine Lube Civitanova.

Finały rozgrywek kobiet i mężczyzn zaplanowano na 5 maja w Turcji - prawdopodobnie w Ankarze, choć pojawiały się też informacje o Stambule.