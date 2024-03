Lider reprezentacji nagle zniknął. Prawda wyszła na jaw. "Ciężki epizod depresyjny"

Na początku marca media informowały, że Łukasz Kaczmarek nie stawia się na treningach Zaksy Kędzierzyn-Koźle, dlatego ostatni raz na boisku w meczu PlusLigi pojawił się 16 lutego. Po długim milczeniu klub opublikował oficjalne oświadczenie. "Po 2,5 tygodniach przerwy atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 7 marca wznowił treningi. Absencja Łukasza Kaczmarka w ostatnich meczach oraz brak udziału zawodnika w treningach spowodowane były problemami zdrowotnymi" - czytaliśmy w komunikacie, w którym nie podano jednak konkretów. Te przekazał menadżer zawodnika.

Oto powód zniknięcia Łukasza Kaczmarka. "Psychiatra zaopiniował"

Tajemniczy komunikat o problemach zdrowotnych zawodnika nie do końca wyjaśnił jego absencję. Głos w tej sprawie postanowił zabrać menadżer zawodnika, który udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu Onet. Okazuje się, że problemy nie dotyczyły aspektów fizycznych.

- Łukasz od jakiegoś czasu zmaga się z depresją. W pewnym momencie doszedł do ściany i nie był w stanie kontynuować regularnego treningu ani po prostu normalnie funkcjonować. Dlatego byliśmy zmuszeni o zwrócenie się po pomoc do specjalistów - zdradził Jakub Michalak. Dopiero kiedy lekarze zgodzili się na powrót zawodnika, to ten znów pojawił się na treningach Zaksy.

Kaczmarek obecnie stara się powrócić do zdrowia, nie używa mediów społecznościowych i sam skomentuje sytuację, kiedy będzie w pełni sił. 29-latek trenuje już z zespołem, co jest również formą terapii. A jak objawiła się choroba u reprezentanta Polski?

- Łukasz bardzo źle się czuł, na tyle, że początkowo trafił nawet do szpitala. Miał problemy ze snem, nie jadł, był mocno odwodniony i osłabiony, więc siłą rzeczy nie mógł też uczestniczyć w treningach. Przez pierwsze dni Łukasz nie był nawet w stanie zadeklarować, co dalej, więc potrzeba było czasu na wyciszenie emocji, zbadanie jego stanu psychicznego, by przekonać się, jak bardzo jest to głęboki problem. Po badaniach stwierdzono ciężki epizod depresyjny, więc podjęte zostało leczenie. Dopiero po dwóch czy trzech konsultacjach lekarz psychiatra zaopiniował, że zawodnik może wrócić do treningów - dodał menadżer zawodnika.

Na razie nie wiadomo, kiedy jeden z liderów reprezentacji Polski wróci do gry w barwach Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Drużyna Łukasza Kaczmarka w sobotę 10 marca o 14:45 zmierzy się na wyjeździe z Bogdanką LUK-iem Lublin.