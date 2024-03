Niepokojące słowa Kurka ws. gry w kadrze. "Dużo zmiennych"

Czy Bartosz Kurek trafi do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle? Według niektórych mediów doszło już nawet do wstępnego podpisania umowy, a oficjalne ogłoszenie siatkarza wydaje się być kwestią czasu. W 2019 roku Kurek odszedł z Onico Warszawa (dziś Projekt Warszawa) i przeniósł się do Vero Volley Monza. Rok później trafił do Japonii, gdzie występował w zespole Wolfdogs Nagoya.

Kurek zabrał głos ws. przyszłości. "Na ten moment jest dużo zmiennych"

Mimo to polski siatkarz chce, aby do końca informacja o jego transferze pozostała tajemnicą. W ostatnim obszernym wywiadzie dla TVP Sport Bartosz Kurek wymijająco odpowiedział na pytanie dotyczące powrotu do PlusLigi. - Odpowiem, że to bardzo nobilitujące być łączonym z takim klubem. Zobaczymy, jak to będzie i na czym się ostatecznie skończy - mówił 35-latek.

Ostatnio ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przeżywała znaczący spadek formy. Ten wątek również został poruszony w rozmowie z kapitanem reprezentacji, według którego polska drużyna zaczyna wyglądać coraz lepiej. - Myślę, że gra coraz lepiej. Siatkarze tego klubu wygrali ostatnio kilka spotkań z rzędu. Może nie byli to najmocniejsi rywale, ale nie zmienia to faktu, że kędzierzynianie będą groźnymi przeciwnikami w ćwierćfinałach. Czekam na powrót Aleksandra Śliwki, jak i cała siatkarska Polska. To będzie mocny, pozytywny "kopniak" dla tego zespołu. Z tego, co wiem, jest coraz bliżej gry. Trzymam za niego kciuki - dodawał zawodnik. Być może niebawem Śliwka stanie się nie tylko jego reprezentacyjnym, ale i klubowym kolegą.

Nie mogło zabraknąć pytania o reprezentację Polski, która już latem weźmie udział w paryskich igrzyskach olimpijskich. Czy będzie to "Last Dance" Bartosza Kurka w naszej kadrze? - Kto wie, czy w trakcie tego sezon kadrowego Nikola Grbić ze mnie nie zrezygnuje i nie pójdzie w innym kierunku na mojej pozycji? Myślę, że nie ma co aż tak bardzo wyprzedzać faktów. Kiedy ten sezon kadrowy się dla mnie skończy – mam nadzieję, że po igrzyskach – usiądziemy z żoną i zastanowimy się, co robić dalej - przyznał siatkarz.

Następnie 37-latek dał kibicom do zrozumienia, że nadal chciałby występować w reprezentacji, jednak wiele zależy od koncepcji i wyborów selekcjonera. - Na ten moment jest za dużo zmiennych. Choć chciałbym dać już teraz jedną konkretną odpowiedź, to nie jest to odpowiedni czas i miejsce - spuentował.