Wielka gwiazda wraca do Polski! Prezes upadłego giganta potwierdza absolutny hit

Skra Bełchatów w ostatnim czasie jest w dołku, ale wydaje się, że ma plan na to, jak z niego wyjść. Spekulowało się o tym, że może dojść do zmiany na stanowisku trenera, a po zakończeniu sezonu miejsce Andrei Gardiniego zajmie ceniony w Polsce szkoleniowiec. Tak też się stanie, co potwierdził prezes bełchatowian Wiesław Deryło. - On już buduje koncepcję zespołu i wskazuje nam, jak ma być - powiedział w rozmowie z portalem Łódzki Sport.

