Grbić już nie ukrywa, co chce robić po igrzyskach. Wszyscy na to czekają

Mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo świata, triumf w Lidze Narodów i trzecie miejsce w tych rozgrywkach, pozycja lidera światowego rankingu oraz kwalifikacja olimpijska. Reprezentacja Polski przez dwa lata pracy pod wodzą Nikoli Grbicia odniosła już niemałe sukcesy, ale ten najważniejszy sprawdzian czeka ją na przełomie lipca i sierpnia. Szkoleniowiec ma już w głowie nazwiska 13 siatkarzy, których chce zabrać na igrzyska w Paryżu, ale z jednego powodu poczeka z ogłoszeniem składu do lata. Szykuje się też na to, by odpowiedzieć na jedno pytanie tym, których nie wybierze.

Jaka będzie przyszłość Serba? Za sprawą niedawnego postu jego agenta (w podpisie do zdjęcia w odniesieniu do Grbicia użył zwrotu "obecnego (i przyszłego :)) trenera reprezentacji Polski") zaczęto się mocno zastanawiać, czy sprawa jest już wyjaśniona. Okazało się, że nie, a szkoleniowiec w rozmowie ze Sport.pl mówi jasno, czego by chciał, a czego nie.

Agnieszka Niedziałek: W niedawnym wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" powiedział pan, że to nie jest odpowiedni moment na rozmowę o przyszłości zawodowej. Potem trochę zamieszania postem na Instagramie narobił pański agent. Kiedy więc będzie ten właściwy moment? Po igrzyskach?

Nikola Grbić: Cóż...Tak, to może być dobry moment.

I kluczowa może być kwestia "jest medal czy nie"?

- Może tak być. Ale powtarzam stale - jest tak wiele rzeczy, które mogą zdecydować o wygranej, a które nie mają nic wspólnego ze mną. Rywal może grać najlepszą siatkówkę, a i tak dominuje wtedy teza, że trener i zawodnicy nie wykonali roboty. Po zwycięstwie 3:0 dziennikarze często pytają: "Wy graliście tak dobrze czy oni tak źle?". A może oni grali źle, bo my zagraliśmy dobrze? A co z sytuacją, gdy u rywali ktoś idzie na zagrywkę przy stanie 23:23 i z pełną mocą trafia dwa razy w linię? Albo sędzia popełni błąd? Takie rzeczy mogą zmienić przebieg meczu. To co innego niż przegrana, bo trener nie wykonał swojej roboty.

Popularne jest takie podejście - jak wygrywasz, to jesteś najlepszy, a jak przegrywasz, to nieudacznikiem. To nieprawda. Co można powiedzieć o Ferdinando De Giorgim? Jakim jest trenerem? Odnosił sukcesy, ale bywał też zwalniany po niepowodzeniach. To nie tak, że jeden szkoleniowiec jest najlepszy i wszystko, czego dotknie, zamienia w złoto, a inny za cokolwiek się nie weźmie, to kończy się katastrofą. Byłoby lepiej, gdyby patrzono na całokształt pracy - czy zawodnicy stają się lepsi przy tym trenerze, jaka jest atmosfera w drużynie, jaki jest styl gry, jakie ma on podejście i program. Trzeba też zaakceptować to, że jest wiele dobrych drużyn, które mogą wygrać. USA to jeden z najlepszych zespołów na świecie i może pokonać każdego. Do tego Włochy, Słowenia, Japonia. Tak, na papierze jesteśmy mocniejsi, ale papier nie gra. Dwie drużyny zmierzą się jednego dnia i będzie 3:0, a następnego - przy tych samych składach - może być inaczej. Oceniając trenera potrzebna jest szersza perspektywa, a nie tylko ostatni wynik.

Czasem zdarza się, że przychodzi nowy trener i drużyna zaczyna lepiej grać, choć on jeszcze tak naprawdę niewiele zdążył zrobić. Ale zespół wygra, działacze są zachwyceni i proponują od razu trzyletni kontrakt. A po kolejnych trzech miesiącach zdziwienie, że nie idzie. Trzy razy mnie zwalniano. Można powiedzieć, że przywykłem, to część tej pracy. Ale w każdym z tych trzech przypadków po pewnym czasie moi byli szefowie przyznawali, że popełnili błąd, reagując pośpiesznie.

Wskazał pan przed chwilą, co może wpływać na decyzję dotyczącą dalszej współpracy z perspektywy pracodawcy. A co z pańską?

- Lubię pracować z reprezentacją Polski. Gdyby była możliwość, to chciałbym to kontynuować.

Dlaczego nie chce pan łączyć tej funkcji z prowadzeniem jakiegokolwiek klubu?

- Jeśli mogę wybrać, to wolałbym pracować z jedną drużyną. To sprawa osobista - moi synowie mają 17 i 13 lat i chcę spędzać z nimi teraz więcej czasu. Praca z kadrą daje mi ponad pół roku, kiedy mogę to robić.

Nie tęskni pan za pracą w klubie?

- Tęsknię, ale większą radość daje mi przebywanie z rodziną. Za rok mój straszy syn opuści dom ze względu na studia lub grę w siatkówkę i będziemy się kontaktować głównie przez telefon. Chcę skorzystać ile tylko się da z czasu, który teraz z nim mam. Praca w klubie też pozwala na bycie z rodziną, wtedy ma się wolne latem. Ale to musi być jedno albo drugie. Łączyłem kiedyś dwie funkcje - przez trzy-cztery lata. Wtedy byłem jednak na początku drogi, potrzebowałem takiego doświadczenia, by pokonać kolejne etapy i stać się lepszym trenerem. Nie twierdzę, że teraz już wszystko wiem, ale osiągnąłem poziom, gdzie mogę rozwijać się poprzez rozmowy z innymi szkoleniowcami, obserwując ich w pracy, czytając książki. Mogę korzystać z innych sposobów na rozwój niż codzienna praca z drużyną przez cały rok.

Wiem, że dostał pan oferty z różnych klubów. Czy którakolwiek z nich była dużą pokusą? Sportowo i/lub finansowo?

- Szczerze mówiąc, to nie. Oczywiście, były to dobre kluby, ale zwykle dzwoniono do mnie w trakcie sezonu, szukając pilnie ratunku. Taka próba gaszenia pożaru. Druga sprawa, że naprawdę dobrze mi się pracuje z polską kadrą i na ten moment nie sądzę, by było wiele lepszych opcji.

Jedna ma atut, jakiego nie ma żadna inna. Co by było, gdyby - odkładając na bok przeszłość - dostał pan szansę ponownie poprowadzić reprezentację Serbii?

- Uważa pani, że Serbia ma drużynę, która może zdobyć olimpijskie złoto?

Nie. Ale nie wiem, czy brałby pan w tym wypadku pod uwagę wyłącznie aspekt sportowy, czy też chęć pomocy własnej drużynie narodowej.

- Oczywiście, chcę jej pomóc. Ma pani rację co do emocjonalnego aspektu. Ale mam również coś, co nazywa się ambicją, lubię wygrywać. Nie mówię też, że gdybym przejął reprezentację Serbii, to bym nie wygrywał. Wystarczy przypomnieć historię trenera koszykarskiego Željko Obradovicia. Odniósł wiele sukcesów, wygrał dziewięć razy Euroligę z topowymi klubami i wrócił do Serbii. Prowadzi teraz Partizana Belgrad, do którego wrócił po ponad 25 latach. Na każdym meczu jest pełna hala, 20 tysięcy ludzi na trybunach, a zespół drugi sezon z rzędu występuje w Eurolidze.

Wracając do siatkówki, reprezentacja Serbii ma dobry zespół, może pokonać niemal każdego, ale nie sądzę, by miała ona obecnie regularność w grze przez dłuższy czas na takim poziomie, by wygrać duży turniej. Potrzebna jest zmiana pokoleniowa. W składzie jest dużo - mówiąc dyplomatycznie - doświadczonych graczy, którzy nie są już w szczytowej formie. Potrzeba nowych, którzy będą grali na takim poziomie.

W czasie poprzedniego sezonu klubowego pracował pan jako asystent trenera w drużynie syna i czytał książki psychologiczne. Nadal tak jest? Czy z racji wyjątkowości sezonu olimpijskiego nie ma pan na to czasu?

- Dalej biorę udział w tych treningach, każde doświadczenie jest cenne. Może nie wykorzystam tego ściśle pod kątem samych igrzysk, bo mowa o pracy z 16-17-latkami, ale przygotowuję się w ten sposób do pracy z nową generacją zawodników. Za kilka lat będę miał styczność z graczami tego pokolenia. Ich wspólną cechą jest pochłonięcie przez internet, problem z utrzymaniem koncentracji przez dłuższy czas. Są jak Dory, ta niebieska ryba z filmu "Gdzie jest Nemo?" - poświęcają czemuś uwagę przez trzy minuty i koniec. To coś zupełnie innego niż to, do czego przywykłem.

I przez to trudniejszego?

- Oczywiście. Inne są stres, stawka, jakość gry, rywal. Próbuję odkryć, jaki jest najlepszy sposób, by mnie zrozumieli, a potem próbowali wykonać polecenia. Zawsze powtarzam, że gdy pracujesz z dziećmi, to główną rzeczą, którą ćwiczysz, jest cierpliwość. Potrzebujesz jej naprawdę dużo. Normalnie mogę się denerwować, że mój topowy siatkarz nie gra dobrze i jest tak prawdopodobnie dlatego, że nie jest skupiony. Ale jest w stanie to zrobić. A tu nie chodzi tylko o brak skupienia - on nie jest po prostu w stanie czegoś wykonać, choć może naprawdę chcieć i się starać. Stąd potrzebna jest cierpliwość, by nie cisnąć zbyt mocno, nie nakładać presji.

W reprezentacji Polski nie pracuje pan z 16- czy 17-latkami, ale pojawiają się młodzi zawodnicy, którzy dopiero będą zbierać doświadczenie. W kontakcie z nimi przydała się już nauka wyniesiona z tej "dodatkowej" pracy?

- Oczywiście. Poza tym wiem, przez co przechodzą tacy zawodnicy, bo pamiętam swoje początki. Ten moment, kiedy jesteś pod wrażeniem samego spotkania z niektórych zawodnikami, bo oglądałeś ich wcześniej w telewizji. Dobrze wiem, jak podekscytowani, ale i przestraszeni są. "Czy okażę się wystarczająco dobry?", "Jakie wrażenie po sobie zostawię?" - te i wiele innych rzeczy krąży im po głowie. Nie zawsze to okazuję wprost, ale wiele rozumiem i staram się być wsparciem. Mówię im rzeczy, które uważam, że powinny im pomóc nieco rozluźnić się i skupić na tym, co dzieje się na boisku.

Tak było, gdy polecieliśmy dwa lata temu na turniej Ligi Narodów do Kanady. Poza Tomkiem Fornalem i Kubą Popiwczakiem w składzie byli głównie debiutanci, którzy w większości po raz pierwszy grali razem. To był także mój debiut, a mierzyliśmy się z Argentyną, niełatwym rywalem. Powiedziałem im wtedy: "Nie mamy miesiąca na pracę, nie znamy się jeszcze. Albo te trudności mogą stać się dla nas ciężarem, albo przekształcimy je w szansę. Chcę, byście dali z siebie wszystko. Próbujcie pokonać drobne przeszkody, przy nieidealnej piłce stawiajcie na mądry atak". I zrobili to. Wygraliśmy 3:0. Tego staram się uczyć młodych zawodników. Staram się też wprowadzać ich do drużyny i sprawić, by czuli się ważni, by czuli się częścią tej drużyny.

Przygotowania do sezonu ruszają za niespełna dwa miesiące. Organizacyjne sprawy już podopinane?

- Zostało nam jeszcze ustalenie terminów i rywali pod kątem dwóch, trzech meczów towarzyskich. Zaplanowaliśmy już takie przed pierwszym turniejem LN i przed wylotem do Paryża. Mamy jeszcze pomysł, by spróbować dołożyć coś pomiędzy turniejami LN. Większość spraw jest już załatwiona. Wszystko jest pod kontrolą. Menedżer kadry Hubert Tomaszewski czuwa nad terminami i deadline'ami.

Kiedy upływa ten na podanie szerokiego składu na LN?

- To bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi (uśmiech). Hubert tego pilnuje. Mógłbym mu dać listę już teraz, gdyby chciał. Ale oczywiście wolę poczekać do końca fazy zasadniczej PlusLigi, by mieć większą wiedzę np. na temat przypuszczalnego terminu zakończenia sezonu przez niektórych graczy. W przypadku składu na igrzyska muszę wypracować najlepszy sposób na to, kiedy go ogłosić. Ale oczywistym jest, że jeśli kogoś nie będzie wśród powołanych na LN, to nie będzie go też w składzie na igrzyska.

Skoro ma pan już w głowie listę z 30 nazwiskami, to czy przy którymś z nich jest znak zapytania?

- Nawet jeśli, to dotyczyłoby to młodego zawodnika. Może kogoś, kto nie gra i mógłby mieć problem ze zrozumieniem sytuacji. Nie dotyczy to nikogo z podstawowych graczy.

Pojawią się nowe twarze?

Zdecydowaną większość będą stanowili ci, którzy byli na liście rok temu. Ale pojawi się też kilka nowych nazwisk. Nie wiem jeszcze, czy tym razem - tak jak rok temu - każdy będzie miał okazję na udział w treningach lub na grę. Pytanie np. czy Zaksa awansuje do play-off i ile w nich pogra. To będzie miało wpływ na moje plany i na skład grupy, która pojawi się na początku przygotowań. Na razie planuję, że będzie to 16 siatkarzy.

Przez cały poprzedni sezon kadrowy mowa była o tym, że największym pana problemem latem 2024 będzie wybór składu na igrzyska z powodu kłopotu bogactwa. Nadal tak jest, czy jednak na pierwszy plan wybiły się sprawy zdrowotne?

- Zdecydowanie największy problemem jest teraz zdrowie. I nie jestem w stanie wiele tu zdziałać. Bo co mogę zrobić w sprawie Kuby Kochanowskiego, Olka Śliwki czy Pawła Zatorskiego? Wiem wszystko, jestem w kontakcie z lekarzem kadry, monitorujemy sytuację wszystkich. Ale musimy czekać, obserwować rozwój sytuacji, reakcję na powrót do gry, wymiar czasu spędzonego na parkiecie, długość rywalizacji w play-off. Planuję więc i organizuję, ale wiele decyzji zapadnie dopiero później.

Trudniej jest odbudować zawodnika po wykluczającej na kilka miesięcy kontuzji czy po słabym sportowo sezonie w klubie, jak to było rok temu z Kamilem Semeniukiem?

- "Semen" i Wilfredo Leon mieli wtedy duży problem, to poważniejsza sprawa. Utrata pewności siebie to poważna rzecz.

Po długiej przerwie związanej z urazem też chyba można stracić pewność siebie.

- Tak, ale to co innego. Perugia miała wtedy naprawdę trudny sezon. Przegrała wszystko - Puchar Włoch, Ligę Mistrzów, straciła szansę na walkę o mistrzostwo Włoch, a na koniec przegrała rywalizację o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach. Zawodnicy stracili pewność siebie. Kontuzja uniemożliwia ci grę, ale kłopotów nie sprowadziło na ciebie to, że grałeś źle. To ta różnica. "Semen" i Leon jednak wrócili. Oczywiście, niektóre urazy są poważniejsze niż inne i trudno przewidywać teraz, jak każdy z wymienionej wcześniej grupy zareaguje na powrót do gry i ile czasu będzie potrzebował na powrót do swojego normalnego poziomu. Ale sądzę, że zdążą i będą gotowi. Zwłaszcza z ich talentem i chęciami. Mamy sporo czasu, by przez to przejść.

A co z Bartoszem Kurkiem, który stracił końcówkę poprzedniego sezonu kadrowego, a ostatnio był oszczędzany w klubie?

- Monitorujemy również jego sytuację. Co jakiś czas ma badania kontrolne. Na pewno będzie miał kolejne po zakończeniu sezonu w klubie.

Mówiliśmy o kłopotach ze zdrowiem, a czy może być tak, że te natury osobistej będą miały tak duży wpływ na zawodnika, że będzie musiał pan z niego zrezygnować?

- Tak jak mówiłem wcześniej, niektórzy zawodnicy mieli poważne problemy w klubach, a potem pojawili się na kadrze i odżyli. Rozumiem to, że pojawiają się problemy. Każdy jakieś ma. Jeśli są powiązane z siatkówką, to dotyczą w jakiś sposób także mnie. Ale jeśli są osobiste, to - zgodnie ze swoją nazwą - są osobiste.

Dopóki nie wpływają na grę.

- Tak.

Doświadczył pan kiedyś tego?

- Hmmm, nie do tego stopnia, bym nie mógł trenować czy grać. Ale pamiętam jeden bardzo poważny przypadek. Podczas igrzysk w Atlancie syn jednego z kolegów z drużyny [Dejana Brdovicia - red.] miał poważną operację głowy i zmarł. Miał trzy lata. Kolega od razu wyjechał. Najważniejsze dla mnie, jako trenera kadry, jest to, co zawodnicy robią na boisku. To moja odpowiedzialność. To, jak zachowują się poza boiskiem, co robią w wolnym czasie - to...

Nie pańska sprawa.

- Nie za bardzo moja sprawa. O ile ktoś np. nie obrabuje banku. Ale niewiele mogę zrobić w sprawie czyichś kłopotów osobistych. Moją troską jest siatkówka i mam po prostu nadzieję, że wszyscy zawodnicy rozwiążą wszelkie takie problemy, mając na uwadze wagę tego sezonu i że zrobią wszystko, by być zdrowymi. Nie tylko fizycznie, ale także, by mieć czyste głowy. Bo jeśli jest problem w głowie, to nie pomoże im on być najlepszymi na parkiecie. A jak nie będą najlepsi na parkiecie, to znajdzie się ktoś inny. Potrzebuję, by wszyscy byli skupieni, gotowi, wolni od wszystkich zewnętrznych rzeczy, które nie pomagają im prezentować 100 procent na boisku. Jak mówiłem, wiem wiele, nawet jeśli tego nie pokazuję. Ale rozmawiam z wieloma osobami. Mam po prostu nadzieję, że wszystkie problemy, które wielu z nich ma, zostaną rozwiązane do początku przygotowań.

Nieraz w różnych drużynach szkoleniowcy przywiązywali się do nazwisk i mieli problem, by przy ważnym turnieju lub meczu odstawić zawodnika, z którym od dawna pracowali na rzecz kogoś, kto był w danym momencie w lepszej formie. Myśli pan, że uniknie tej trudności przy wyborze składu na igrzyska?

- Mógłbym podać pani teraz z łatwością skład na igrzyska co najmniej czterech, pięciu drużyn. Amerykanów, Włochów, Japończyków czy Słoweńców. Jeśli bym się pomylił co do dwóch-trzech nazwisk, to w przypadku zawodników, którzy nie odgrywają w zespole ważnej roli. Nasza sytuacja jest inna, bo mamy wielu świetnych graczy. Ale powtarzam stale, że uważam, iż 100 procent jednego zawodnika jest lepsze niż 70 procent kogoś innego, kto jest lepszy, gdy prezentuje te 100 procent. Dlatego tak istotne jest zdrowie - by siatkarz mógł odbyć mocny trening i był gotowy dać z siebie 100 procent, kiedy będzie to potrzebne.

Przy wyborze wezmę pod uwagę wszystko - formę, zdrowie, aspekt emocjonalny, doświadczenie. Uważam, że przez ostatnie dwa lata poznałem tych chłopaków dość dobrze. Nie podejmę decyzji teraz, ale może to być podczas LN. Tak, by gdy nadejdzie deadline, być już pewnym co do swoich wyborów, roli każdego zawodnika i innych szczegółów.

Poinformowanie zawodników, których zna pan tak dobrze, o tym, że nie polecą do Paryża na wymarzone igrzyska, będzie najtrudniejszym momentem w pańskiej karierze trenerskiej?

- Zdecydowanie. Ale nie mogę się użalać, to część mojej pracy. Zawodnicy o tym wiedzą. To moja odpowiedzialność - zabrać najlepszy możliwie zespół, który w moim mniemaniu daje największe szanse na zrealizowanie celu. Nawet jeśli jestem w stanie w pełni zrozumieć całe cierpienie, które może to spowodować u tych, którzy nie polecą. Przykro mi, że nie mogę zabrać 18 siatkarzy. Trzeba się z tym pogodzić. Gdy byłem trenerem Serbii, to też najtrudniejsza była ta część, gdy musiałem komuś przekazać, że nie jedzie na ważny turniej. Co mogę zrobić? Postawić sprawę uczciwie i odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego?". To najlepsze podejście do tej sytuacji. By zawodnicy wiedzieli, że to nic osobistego. Wszyscy chcą tam z nami być i dać z siebie wszystko. Wiem to, ale muszę tę decyzję podjąć.

Gdyby miał pan gwarancję, że wszyscy będą zdrowi i będą mieli czyste głowy, to miałby pan już gotowy skład na turniej olimpijski?

- Tak, wtedy mógłbym już przedstawić listę z 13 nazwiskami. Ale nie mogę, bo takiej gwarancji nie mam. Muszę więc zobaczyć, jak się będą spisywać na treningach i w meczach.

Mówił pan w jednym z wywiadów, że ryzykownym byłoby zabranie na igrzyska młodego zawodnika, który jest nowy w kadrze. To oczywiste. A co z doświadczonymi, z którymi pan nie pracował dotychczas w reprezentacji zbyt wiele?

- Mówi pani o Michale Kubiaku lub Fabianie Drzyzdze?

Może będzie pan zaskoczony, ale w tym roku nie ma pytania: "A co z Fabianem Drzyzgą?". Miałam na myśli np. Artura Szalpuka, z którym nie pracował pan wiele, a wydaje się być od poprzedniego sezonu klubowego w bardzo dobrej formie. Bierze go pan pod uwagę?

- Oczywiście. To mistrz świata, który gra w klubie i ma bardzo dobry sezon. W ubiegłym roku pierwotnie planowałem zabrać go tylko na pierwszy turniej LN i tyle. Ale poradził sobie bardzo dobrze, podobała mi się jego gra, więc zabrałem go też na drugi. Ma szanse, na 100 procent będzie na liście powołań na LN.

Jak już mówiłem, miałem dwa lata na poznanie lepiej tych chłopaków. Zobaczyłem, jak grają, jak funkcjonują w grupie. To prawda, że mało pracowałem z Arturem, ale poprzednie lato było także pierwszym, które przepracowałem w kadrze z Leonem i Norbertem Huberem. Wszyscy związani z kadrą wiedzą, jak ważny jest ten rok i dadzą z siebie wszystko. Nie będzie mnie dziwić, gdy okaże się, że wielu zawodników będzie grało inaczej w kadrze niż w klubie. To nie to samo i biorę to pod uwagę. Ktoś może mieć kiepski sezon w klubie, ale potem przyjdzie na kadrę i pokaże się z innej strony.

Mówił pan jakiś czas temu, że spodziewał się kontuzji kadrowiczów po intensywnym lecie i szybkim przeskoku do gry w klubie. Ale to, co wydarzyło się w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, przekroczyło chyba wszelkie wyobrażenia.

- Zgadza się.

Bolesne było obserwowanie tego wszystkiego z dystansu?

- Zaksa zawsze będzie w moim sercu. Nie ucieknę od tego i nawet nie chcę, bo mamy piękne wspomnienia, które zostaną ze mną do końca życia. Razem dokonaliśmy czegoś historycznego. To bardzo ważna część mojej kariery, mojego życia. Jestem teraz jednak trenerem kadry i interesuję się losem wszystkich reprezentantów. Ale tak - to, co przytrafiło się Zaksie, nie jest czymś, co można było przewidzieć.

Spodziewałem się małych urazów. Nie sądziłem, że to będzie trwało tak długo i będzie dotyczyło tak wielu graczy. To wymusiło w klubie zmianę planów. To taki sezon do zapomnienia. Ale mam nadzieję, że najgorsze już za nimi. Niestety dla nich, działo się to na tyle długo, że odpadli już z LM i Pucharu Polski. Ale wciąż mają jeden cel. Myślę, że wraz z powrotem Olka dadzą radę się podnieść. Nie dlatego, że kocham Zaksę, ale dlatego, że uważam, iż ważne będzie dla tamtejszych kadrowiczów, by grali w play-off. Wciąż mają szansę coś wygrać. Tak jak już mówiłem w temacie kontuzji - nie jesteś w stanie wiele z tym zrobić, ale czasem takie rzeczy się dzieją. To nie jest wina zawodnika czy klubu...

Ale poza urazami pojawiły się tam też inne problemy powiązane z nimi...

- Tak właśnie uważam - że wszystko zaczęło się od tego. Zaczęli przegrywać mecze nie dlatego, że są słabi. Nie miał kto trenować, grali cały czas ci sami zawodnicy. Fakt też, że ktokolwiek się mierzy z Zaksą, to daje z siebie maksa. Kłopoty kadrowe się pogłębiały - w składzie pojawił się nawet drugi fizjoterapeuta, który kilka lat wcześniej skończył grać, sięgali po czwartego rozgrywającego. To wariactwo. Dosłownie brakowało zawodników do gry.

Taka trudna sytuacja powoduje napięcie, nerwowość. Tam przyzwyczajono się do wygrywania, a nie do miejsca w dolnej połowie tabeli. To może nakładać dużą presję na wszystkich - trenera, prezesa, zawodników. Czy uważam, że można to było załatwić inaczej? Tak. Jak? Nie śmiem wskazywać.

Jeśli prawdą są doniesienia medialne o zachowaniu byłego już prezesa, to może przynajmniej częściową odpowiedzią będzie, że nie należało w emocjach zarzucać czołowym zawodnikom po jednej z porażek braku zaangażowania?

- Nie oceniam tego. Nie było mnie tam. Mogę jedynie powiedzieć, że może gdybym tam był, to zrobiłbym coś inaczej. Ale nie wiem tego. Mam nadzieję, że nigdy nie znajdę się w takiej sytuacji.

Widział pan plakat "Świder, ratuj", który kibice zawiesili na trybunach któregoś razu? Nieco przed odsunięciem prezesa Piotra Szpaczka z pracą pożegnał się trener Tuomas Sammelvuo. Do pana też ktoś związany z klubem apelował o pomoc?

- Odezwał się do mnie jeden ze sponsorów. Wiedzieli, że nie mogę wrócić, ale to był taki krzyk rozpaczy. Byli zdesperowani, nie wiedzieli co robić. Niestety, ale zwykle to właśnie trener w takich sytuacjach płaci najwyższą cenę. Oczywiście, spoczywa na nim pewna odpowiedzialność, ale nie sądzę, by można było go uznać tu za winnego tego, co się wydarzyło.