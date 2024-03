Wielka gwiazda siatkówki weszła na scenę i jest afera. "Wbiła mi mikrofon w usta"

Reprezentacja Turcji zdominowała rok 2023 w kobiecej siatkówce. Pod wodzą Daniele Santarellego Turczynki najpierw wygrały Ligę Narodów, pokonując w finale Chinki 3:1, a następnie zdobyły także mistrzostwo Europy, zwyciężając w finale Serbię 3:2. Duża w tym zasługa naturalizowanej Melissy Vargas, która była niekwestionowaną liderką Turczynek w ataku.

Naturalizacja Kubanki sprawiła, że na drugi plan musiała zejść dotychczasowa największa gwiazda kadry Turcji - Ebrar Karakurt, która musiała zmienić pozycję z atakującej na przyjmującą. Co dalej? Nie wiadomo, na razie Karakurt wywołała skandal w swojej ojczyźnie.

W poniedziałek wieczorem siatkarka wyszła z przyjaciółmi do jednego z klubów rozrywkowych w Stambule, gdzie pijana zaatakowała piosenkarkę Melsum Erdost. Według doniesień mediów Karakurt weszła na scenę, chciała wyrwać artystce mikrofon, by samej zaśpiewać, a następnie uderzyła Erdost mikrofonem w twarz rozbijając jej wargę.

Po tych wydarzeniach ochrona wyprowadziła Karakurt z klubu.

Erdost w mediach społecznościowych potwierdziła, że takie zdarzenie miało miejsce. "Tak, taka sytuacja miała miejsce na scenie. Weszła na scenę, ze złością wyrwała mi mikrofon z ręki i wbiła mi go w usta. Moja warga jest teraz spuchnięta i fioletowa. Jeśli ona sama to widzi, chcę tylko powiedzieć, że zniknęła cała moja miłość i wiara w nią. Odtąd nie będę udostępniać żadnych treści, które ją wspierają, ponieważ nie jest osobą, która na to zasługuje" - napisała na Instagramie piosenkarka.

Ebrar Karakurt w obecnym sezonie gra bardzo blisko Polski, gdyż reprezentuje barwy rosyjskiego Lokomotiwu Kaliningrad. Wcześniej 24-latka występowała także w Turcji (Vakifbank Stambuł i THY Stambuł) oraz we Włoszech (Igor Gorgonzola Novara).