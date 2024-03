Była siatkarka nie żyje. Miała 46 lat. "Boże, zaopiekuj się nią"

Ruxandra Dumitrescu rozpoczynała karierę zawodową w rumuńskim Dacia Pitesti, z którego w 1997 roku przeszła do FO Vrilissia. Tam zaczęła odnosić sukcesy, ponieważ zdobyła mistrzostwo Grecji, trzykrotnie triumfowała w krajowym pucharze oraz wywalczyła brązowy medal Pucharu CEV w sezonie 1998/99. Bardzo dobre wyniki skutkowały transferem do Panathinaikosu.

Podczas siedmiu lat gry nie dość, że została kapitanem drużyny, to sięgnęła z nią po sześć mistrzostw, pięć krajowych pucharów, a dodatkowo została wybrana w 2008 i 2009 roku najlepszą zawodniczką w Grecji. Gdyby tego było mało, to kiedy ogłosiła zakończenie kariery, zastrzeżono numer, z którym grała, czyli 9. Po zakończeniu kariery rozpoczęła pracę jako trenerka w prywatnym klubie Alpha Volleyball Sibiu. Niedawno przekazano jednak koszmarną wiadomość.

Koszmarne wieści. Zmarła legenda greckiej siatkówki

Rumuńska federacja siatkarska poinformowała w poniedziałek, że Dumitrescu zmarła. Miała 46 lat. "Straszne wieści. Niestety, w niedzielę wieczorem jej serce zatrzymało się na zawsze" - napisano w komunikacie.

Błyskawicznie na koszmarne wieści zareagowali kibice. "Prosta droga do gwiazd", "Boże, co za smutek", "wszyscy aniołowie są dobrzy, ale za wcześnie ją wezwaliście. Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach", "nie mogę uwierzyć, że nie ma jej już z nami. Myślałam, że życie jakoś sprawi, że się spotkamy, ale już na to nie pozwoliło", "byłaś, jesteś i będziesz wzorem dla młodych siatkarek. Brak mi słów, żeby wyrazić mój smutek", "Boże, zaopiekuj się nią. Jej syn Filip jest obiecującym koszykarzem, bardzo się cieszyła, że się rozwija" - czytamy.

Dumitrescu urodziła się w Rumunii i reprezentowała ją w latach 1994-95. Po przenosinach do Grecji wystąpiła o tamtejsze obywatelstwo, a po jego otrzymaniu przez pięć lat (2004-2009) broniła greckich barw. Mimo że jej kadra nie wyszła z grupy na IO 2004, to wówczas 26-latka została wybrana najlepszą zawodniczką drużyny.