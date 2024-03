Siatkarka przeżyła koszmar po transferze. "Podnieśli koszule i wyjęli noże"

Aleksandra Uzelac, srebrna medalistka ostatnich mistrzostw Europy, latem zeszłego roku przeniosła się z serbskiego Zeleznicar Lajkovac do brazylijskiego Fluminense. Ten ruch miał jej pomóc w rozwoju kariery, ale zamiast tego przyprawił ją o traumę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Aleksandra Uzelac dwukrotnie napadnięta w Brazylii. "Krzyczeli, żeby oddać im wszystko"

Od momentu transferu do Brazylii reprezentantka Serbii już dwukrotnie została napadnięta. Oba zdarzenia miały miejsce w lutym. Pierwsze z nich, kiedy wraz z koleżanką wracały rowerami z kolacji. - Wyskoczyło dwóch mężczyzn, którzy podnieśli koszule i wyjęli noże. To były dosłownie maczety, naprawdę ogromne noże. Nawet nie wiem, jak one się zmieściły pod koszulami. Zacząłem krzyczeć i nie wiedziałem, co mam zrobić. Skręciłam w inną drogę... Mogę powiedzieć, że Bóg mnie uratował, bo nawet nie spadłam z roweru, a dotarłam na drogę, na której jeżdżą samochody i motocykle - powiedziała w rozmowie z portalem mozzartsport.com.

Na ruchliwej drodze kobiety zdołały zatrzymać taksówkę. Potem poszły zgłosić sprawę na komisariat, tyle że "tam nic nie zrobiono". - Przeżyłam ogromną traumę. To było naprawdę przerażające, nie mogę wyrzucić z głowy obrazu, kiedy atakują nas nożami - dodała. Kobiety nie miały co liczyć pomoc od innych ludzi, którzy również obawiali się napastników.

Kilka dni później Serbka po raz kolejny znalazła się w centrum wstrząsających wydarzeń. - Wracałam z klubu do mieszkania. Wsiadłyśmy z koleżanką do Ubera, napisałam do mojego chłopaka, że zaraz dotrę do domu. Patrzyłem na telefon, a koleżanka złapała mnie za rękę i zaczęła krzyczeć: "Uzi, Uzi, Uzi (pseudonim zawodniczki - red.)". Patrzę, a przed nami stoją dwa samochody, a za nimi dwa motocykle. Wychodzą mężczyźni z pistoletami. Dwóch mężczyźni z bronią zatrzymało się przed naszym samochodem, a pozostali pukali pistoletami we wszystkie drzwi. Krzyczeli po portugalsku, żeby oddać im wszystko, co mamy. Otworzyli drzwi i wycelowali nam w głowy - wyznała.

Aleksandra Uzelac próbuje się pozbierać po tym, co ją spotkało. "Chcę udowodnić, że nie jestem słaba"

Potem napastnicy przeszukali kobiety, a jeden z nich zaczął wsiadać do samochodu. Wtedy one wyskoczyły i zaczęły uciekać w stronę klubowych budynków. Gdy tam dotarły, emocje buzowały w nich tak, że aż się rozpłakały. - W Serbii coś takiego widzieliśmy tylko na filmie. Dopiero gdy coś takiego naprawdę ci się przydarzy, widzisz, jakie to straszne - stwierdziła Uzalec.

Po powrocie do mieszkania siatkarka nie mogła zasnąć, zaczęła też dostawać ataków paniki. - Budziłam się w środku nocy i zaczęłam krzyczeć. Myślałam, że ktoś mnie goni. Zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, że chcą mnie zabić w mieszkaniu. (...) Trauma jest duża - wyjaśniła. Zwłaszcza że w podobnych napadach potrafią ginąć ludzie.

Serbka próbuje przegonić demony i skupić się na siatkówce. Jej rodzice chcieli od razu przyjechać i zabrać ją do domu. Według niej mocno to wszystko przeżywają i woleliby, aby opuściła Brazylię. Tam mieszka z partnerem, na którego wsparcie może liczyć. - Świetnie się bawiłam, kochałam klub i w ogóle, podobało mi się, a potem dzieje się coś takiego i wszystko rujnuje - skwitowała. Ma duże wątpliwości co do tego, czy zostanie we Fluminense na kolejny sezon, a możliwe, że nie dogra nawet obecnego i skupi się na przygotowaniach do sezonu reprezentacyjnego. Po traumatycznych wydarzeniach dostaje wsparcie od klubu, lecz ewentualnej pomocy psychologa będzie szukać w ojczyźnie.

To przełożyło się również na ostatnie występy siatkarki. - Ogólnie jestem zmęczona, ponieważ dużo grałam, nie mówiąc już o tym braku snu. Nie chciałbym, żeby moja siatkówka i wszystko zawaliło się przez te wydarzenia. Chcę udowodnić, że nie jestem słaba, że tak naprawdę jestem o wiele silniejsza, niż mi się wydaje. (...) Gdyby ktoś nie miał na tyle sił, żeby sobie z tym poradzić, mógłby zrezygnować z siatkówki. Mam nadzieję, że wyjdę z tego wszystkiego silniejsza i pozostanie to tylko brzydkim wspomnieniem - zakończyła Uzelac.