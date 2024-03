Niepokojące wyznanie szefa polskiego związku. I to tuż przed igrzyskami w Paryżu

2023 rok rozbudził oczekiwania i nadzieje polskich kibiców siatkówki. Reprezentacja mężczyzn wygrała w nim mistrzostwo Europy, Ligę Narodów i awansowała na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przepustkę do stolicy Francji wywalczyły także polskie siatkarki, które sięgnęły po brąz Ligi Narodów, a na mistrzostwach Europy przegrały w ćwierćfinale z późniejszymi triumfatorkami całej imprezy.

Sebastian Świderski widzi w polskich siatkarkach "czarnego konia" igrzysk olimpijskich w Paryżu

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski opowiedział o swoich oczekiwaniach względem igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- Smak i waga rozgrywek olimpijskich są ogromne, szczególnie biorąc pod uwagę, że przez wiele lat nie udawało się wejść do "czwórki", a tym bardziej wywalczyć medalu. Dlatego jakikolwiek medal w Paryżu będzie dużym sukcesem, zarówno w siatkówce plażowej, jak i halowej, gdzie nie tylko panowie mają szansę na medal, ale nasze panie mogą być - i moim zdaniem będą - "czarnym koniem" tego turnieju - powiedział Świderski cytowany przez Polsat Sport.

- Ci, którzy wrócą po długiej przerwie, będą musieli dopiero odbudowywać formę oraz swój poziom sportowy. Dlatego jestem bardzo mocno zaniepokojony, ale też wierzę w to, że nasi zawodnicy wrócą do zdrowia i zdążą przygotować się fizycznie, a już w trakcie rozgrywek reprezentacyjnych również mentalnie do igrzysk - powiedział prezes PZPS-u o zawodnikach, którzy zmagają się z urazami. Wśród nich jest m.in. Aleksander Śliwka.

Dodatkowo zdaniem Świderskiego pozytywne jest, że po 16 latach obie polskie drużyny siatkarskie zakwalifikowały się do igrzysk. Zaznaczał, że to integruje grupę, pozwala na wymianę opinii, doświadczeń oraz wspólne kibicowanie. Ma to też wpływać pozytywnie na morale zawodników.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia bieżącego roku. Wcześniej obie polskie reprezentacje zagrają w Lidze Narodów. W przypadku pań potrwa ona od 14 maja do 23 czerwca, a u panów od 14 maja do 27 czerwca bieżącego roku.