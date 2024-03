Uwaga, hit! ZAKSA idzie na całość. Ten ruch może ich wynieść na szczyt

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle fatalnie spisuje się w tym sezonie. Nie dość, że nie zakwalifikowała się do Pucharu Polski, to nie obroniła tytułu w Lidze Mistrzów. W 1/8 finału uległa Halkbankowi. Dodatkowo w PlusLidze zajmuje dopiero siódmą lokatę, tracąc do Jastrzębskiego Węgla aż 25 punktów. Obecnie zespół z kryzysu próbuje wyciągnąć Adam Swaczyna, który został tymczasowym trenerem po tym, jak w styczniu 2024 roku zwolniono Tuomasa Sammelvuo. Władze klubu nie czekają jednak z założonymi rękoma i już szukają nowego szkoleniowca. Jak się okazuje, na ich radarze pojawiło się wielkie nazwisko.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle chce ściągnąć Andreę Gianiego. Legenda może zadebiutować na ławce już w przyszłym sezonie PlusLigi

Jak donosi Jakub Balcerzak, na szczycie listy życzeń ZAKSY znalazł się Andrea Giani, a więc selekcjoner aktualnych mistrzów olimpijskich, Francuzów. "Jest obecnie najpoważniejszym kandydatem na nowego trenera. Jeśli Giani podpisze umowę z ZAKSĄ, to w sezonie ligowym 2024/2025 zadebiutuje na ławce trenerskiej w rozgrywkach PlusLigi" - informował dziennikarz na X (dawniej Twitter).

Pozyskanie Włocha byłoby niewątpliwie sporym wzmocnieniem dla polskiego klubu i mogłoby pomóc mu wrócić na mistrzowską ścieżkę. W końcu Giani ma bogate doświadczenie i wiele cennych medali na koncie w roli trenera. Najcenniejsze trofea zdobywał głównie z Modeną Volley, którą prowadził do 2023 roku. Wywalczył m.in. Puchar CEV.

Spore sukcesy odnosił również w roli selekcjonera. Ze Słowenią zdobył złoto Ligi Europejskiej (2015), a także srebro mistrzostw Europy (2015). Taki sam medal na ME wywalczył dwa lata później, ale już w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Z kolei z Francją jak dotąd sięgnął po złoty krążek Ligi Narodów (2022). "Trójkolorowych" prowadzi od marca 2022 roku, kiedy to dość niespodziewanie z posady zrezygnował Bernardo Rezende.

Giani odnosił wielkie sukcesy również w roli siatkarza. Jest trzykrotnym medalistą olimpijskim. Z włoską drużyną sięgał dwukrotnie po srebro i raz po brąz. Trzy razy był mistrzem świata, cztery razy mistrzem Europy, siedem razy wygrywał Ligę Światową. W 2008 roku został przyjęty do amerykańskiej galerii sław siatkarskich - Volleyball Hall of Fame.

ZAKSA planuje hitowe transfery

O tym, czy ostatecznie Giani dołączy do drużyny z PlusLigi, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Niewykluczone, że od przyszłego sezonu polską ekipę zasilą też wielcy zawodnicy. Media donoszą, że do ZAKSY mogą przejść Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Earvin N'Gapeth.

Jak na razie siatkarze z Kędzierzyna-Koźla skupiają się na ratowaniu obecnych rozgrywek. Ich ostatnie wyniki mogą nieco napawać optymizmem. Triumfowali w trzech spotkaniach ligowych z rzędu. Szansę na podtrzymanie zwycięskiej passy będą mieli już w najbliższy wtorek, kiedy zmierzą się z Cuprum Lubin.