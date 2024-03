Media: Hitowy transfer reprezentantki Polski. Dołączy do europejskiego hegemona

Martyna Łukasik od 2018 roku jest zawodniczką Chemika Police, z którym przez niespełna sześć lat sięgnęła po dziewięć trofeów - trzy mistrzostwa Polski, cztery Puchary Polski i dwa Superpuchary Polski. Zespół z Polic w ostatnich latach był prawdziwym hegemonem na krajowym podwórku i tylko w latach 2014-2022 ośmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski. W 2019 i 2023 roku serię Chemika przerywał ŁKS Commercecon Łódź.

Zobacz wideo Lublin przegrywa w półfinale pucharu Polski. Damian Schulz: Mieliśmy ciężko na wysokiej piłce

Wiele jednak wskazuje na to, że po obecnym sezonie drużynę Chemika Police czekają spore zmiany. Portal Interia Sport poinformował, że sponsor tytularny klubu - Grupa Azoty - "ma obciąć budżet co najmniej o połowę". Z podobnym problem braku pieniędzy z państwowej spółki borykać się będzie Unia Tarnów.

Martyna Łukasik odejdzie do włoskiego hegemona

Z informacji portalu wynika, że od nowego sezonu z Chemika odejdzie m.in. Martyna Łukasik, która ma podpisać kontrakt z włoskim klubem Imoco Volley Conegliano, którego rozgrywającą jest Joanna Wołosz. Będzie to hitowy transfer przyjmującej reprezentacji Polski, gdyż dołączy do ekipy, która w 2021 roku wygrywała Ligę Mistrzyń, a do tego m.in. trzy razy z rzędu ostatnio wygrywała ligę włoską.

Gdyby Martyna Łukasik dołączyła do Joanny Wołosz w Imoco Volley Conegliano, to niewykluczone, że w przyszłym sezonie będą miały okazję zmierzyć się z inną polską siatkarką - Malwiną Smarzek. Atakująca jest na szczycie marzeń włoskiego zespołu. Wash4green Pinerolo.

Zanim jednak do nowego sezonu dojdzie, to Martyna Łukasik musi dograć sezon w barwach Chemika Police. Co prawda ćwierćfinale Pucharu Polski Chemik przegrał 1:3 z KS DevelopRes Rzeszów. Jednak w lidze zespół z Polic prowadzi w tabeli i w czwartek 7 marca rozegrani ostatni mecz w fazie zasadniczej przeciwko MKS-owi Kalisz.