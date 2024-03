Agent się wygadał. Nikola Grbić dostał ofertę pracy po igrzyskach?

Ubiegły sezon reprezentacyjny był niezwykle udany dla polskich siatkarzy. Zawodnicy Nikoli Grbicia zostali wicemistrzami Europy, wygrali Ligę Narodów, a także wywalczyli awans na tegoroczne igrzyska olimpijskie. W Paryżu również będą jednymi z głównych faworytów do medali, choć w ostatnich latach Biało-Czerwonym na igrzyskach ciężko było przejść etap ćwierćfinałów. Kibice mają nadzieję, że zmieni się to w tym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Wrona po wygranej w CEV Challenge Cup: Ta radość była stonowana

Nikola Grbić na dłużej z polskimi siatkarzami!? Tajemniczy wpis agenta

Obecna umowa Nikoli Grbicia z polską federacją obowiązuje do zakończenia igrzysk olimpijskich. Wiele wskazuje na to, że zostanie ona przedłużona. Niejako potwierdza to tajemniczy wpis agenta szkoleniowca Polaków Georgesa Matijasevicia w mediach społecznościowych.

"Dobrze zobaczyć aktualnego i przyszłego trenera reprezentacji Polski, Nikolę Grbica" - napisał na Instagramie. Spotkał on Serba przy okazji turnieju finałowego Pucharu Polski, który odbywa się aktualnie w Krakowie. Obaj panowie zjawili się w Tauron Arenie.

Te słowa sugerują, że Grbić jest już po rozmowach z władzami Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To nie dziwi - wyniki odnoszone przez Polaków pod wodzą Serba są bardzo dobre, co cieszy nie tylko kibiców, ale też prezesa federacji Sebastiana Świderskiego.

W tym sezonie docelową imprezą będą wspomniane igrzyska. Olimpijski turniej siatkarzy rozpocznie się w Paryżu 27 lipca, a finał odbędzie się 11 sierpnia. Wcześniej siatkarze będą walczyć w Lidze Narodów, która rozpocznie się już 14 maja, a zakończy 27 czerwca.