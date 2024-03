Posyłali bomby, a rywale łapali się za głowę. Drużyna Winiarskiego pisze historię

We wtorek zdobycie Pucharu Challenge, w niedzielę Pucharu Polski? Taki plan na ten tydzień mieli siatkarze Projektu Warszawa. Pierwszy cel zrealizowali, na wykonanie drugiego kroku brakło im sił. W sobotę walczyli z Aluronem CMC Wartą Zawiercie o to, która z ekip po raz pierwszy zagra w meczu o to krajowe trofeum. Górą byli zawodnicy Michała Winiarskiego, którzy w niedzielę zagrają z Jastrzębskim Węglem.

W pierwszym półfinale podział na faworyta i underdoga był bardzo czytelny. Jastrzębianie wywiązali się ze swojej roli i dość pewnie pokonali debiutującą w turnieju finałowym PP Bogdankę LUK Lublin. W drugiej parze nastawiano się raczej na zacięte spotkanie - mierzyły się w końcu druga i trzecia drużyna w tabeli PlusLigi. Przygotowania obu ekip do tego pojedynku jednak znacząco się różniły. O ile w przypadku Projektu w ogóle można mówić o przygotowaniach.

Zespół Piotra Grabana we wtorkowy wieczór w Monzie odbierali na podium medale po zdobyciu historycznego Pucharu Challenge. Nie mieli zbytnio czasu na świętowanie - powrót do kraju, krótki odpoczynek i wyjazd do Krakowa na turniej finałowy PP. Nie dało się oszukać organizmów - zawodnicy byli wyraźnie zmęczeni fizycznie i mentalnie, co wykorzystali w pełni rywale.

Znakiem firmowym zawiercian jest wielka siła rażenia na zagrywce. Karol Butryn, Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, Trevor Clevenot i Miguel Tavares - ci wszyscy gracze podstawowego składu potrafią sprawić rywalom ogrom problemów, gdy idą serwować. W sobotę robili z tego w pełni użytek. W pierwszym secie szczególnie we znaki przeciwnikom dał się Tavares. Portugalski rozgrywający posłał trzy asy. Ale do samego końca meczu on i jego koledzy nie zwalniali ręki w polu zagrywki. Punktowym serwisem spotkanie zakończył Bieniek. Ale nawet kiedy ekipa z Zawiercia nie punktowała bezpośrednio dzięki zagrywce, to znacząco ułatwiała sobie dzięki niej późniejszą grę w bloku i obronie.

W pierwszej partii obie ekipy miały duże kłopoty ze skończeniem ataku. Projekt przy 50-procentowym pozytywnym przyjęciu w ofensywie miał zaledwie na poziomie 26 procent, a Warta przy 79 proc. pozytywnego przyjęcia skończyła jedynie 42 procent piłek. Przewaga zawiercian wtedy nie ulegała żadnej wątpliwości. Odskoczyli na kilka punktów i potem bezpiecznie zmierzali do końca odsłony.

W drugiej i trzeciej Projekt miał swoje szanse, by najpierw wyrównać stan meczu, a potem wydłużyć go chociaż o seta. Ale pogrążyły ich wtedy własne błędy, po których czasem łapali się za głowę. Zupełnie nie przypinali drużyny, która 6 grudnia pokonała Aluron w Zawierciu 3:0 w meczu ligowym.

W drugiej partii gracze ze stolicy prowadzili jeszcze 21:18 i 22:20, by po chwili pomóc rywalom wyjść na prowadzenie 23:22. Ostatnia akcja seta - Andrzej Wrona atakuje ze środka w aut. W trzeciej partii po asie Igora Grobelnego, który wcześniej zmienił Artura Szalpuka, warszawska drużyna miała nawet setbola. Kolejne bomby w polu zagrywki oraz potężne ataki Butryna - to było za dużo. Szansę na rewanż będą mieli już niedługo - w przyszłą niedzielę podejmą ekipę Winiarskiego w ramach rywalizacji w PlusLidze.

W niedzielę Aluron zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, którego można uznać za finałowego weterana - od 2008 roku wystąpił w nim osiem razy. Tyle że bilans jest dość bolesny dla drużyny Marcelo Mendeza. Wygrała tylko raz, w 2010 roku, a z porażką pogodzić musiała się m.in. w trzech poprzednich edycjach