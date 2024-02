Upadły polski gigant szykuje wielki przewrót. Tak chcą wyjść z dołka

PGE Skra Bełchatów szykuje kolejną rewolucję. Po najgorszym w XXI wieku zeszłym sezonie w klubie doszło do ogromnych roszad kadrowych. Wszystko wskazuje na to, że na tym nie koniec. Jak ujawnił portal Łódzki Sport, po sezonie z Bełchatowem mają pożegnać się dotychczasowy szkoleniowiec, dyrektor sportowy i jeden z najbardziej doświadczonych graczy. Klub wzmocni za to głośne nazwisko.

