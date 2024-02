Polski klub zachwycił w Lidze Mistrzów! Oto prawdziwi superbohaterowie

Rafał Szymura latał w obronie niczym Supermen, swoje dokładał też w tym elemencie Jakub Popiwczak, Norbert Huber zamurował graczom Piacenzy dostęp do parkietu po stronie Jastrzębskiego Węgla, Jean Patry i Tomasz Fornal nękali rywali atakami i w polu zagrywki, serwisowe bomby posyłał też Jurij Gładyr. A ten najbardziej niepozorny z nich - mierzący 183 cm Benjamin Toniutii - czarował na rozegraniu. Mimo urazu, który daje mu się we znaki od kilku tygodni. Mistrzowie Polski tydzień po tym jak zagrali bardzo słabe spotkanie, zafundowali przeciwnikom siatkarski nokaut i zamknęli usta sceptykom.

Jastrzębie chce skończyć z nagrodami pocieszenia. Do trzech razy sztuka

Jastrzębski Węgiel w ostatnich trzech sezonach wygrywał z Zaksą mecze o trofea, ale zawsze trafiały one do gabloty przeznaczonej na nagrody pocieszenia. Bo lata 2021-23 to złota era kędzierzynian, w której nie tylko wywalczyli trzykrotnie miano najlepszego klubu Europy, ale też sięgnęli tyle samo razy po Puchar Polski. Trzykrotnie w tym czasie spotykali się też z jastrzębianami w finale walki o mistrzostwo Polski i w meczu o Superpuchar Polski. Dwukrotnie w obu przypadkach górą była ekipa ze Śląska. Tylko pewnie bez mrugnięcia okiem każdy z niej zamieniłby te sukcesy na ten historyczny dla klubu w prestiżowej LM.

Najbliżej tego byli w poprzednim sezonie - w historycznym polskim finale przegrali w Turynie z Zaksą po siatkarskim dreszczowcu 2:3. Po ostatniej piłce jedni łapali się za głowy, inni padali na parkiet, a jeszcze inni wyładowywali złość na piłce. A Zaksa w tym czasie fetowała i ocierała łzy szczęścia.

Teraz nie ma jej już ani w wyścigu o triumf w LM, ani w tym o PP. W pierwszych rozgrywkach odpadła w barażu o ćwierćfinał, w drugich - nie awansowała nawet do ćwierćfinału, co było sensacją. W ostatnich latach podziwiano ją, tym bardziej że wciąż odnosiła wielkie sukcesy mimo straty kilku kluczowych zawodników (znaleziono odpowiednich następców) oraz mimo grania głównie jedną szóstką. O ile w poprzednich sezonach nie poniosła tego konsekwencji, to tym razem już się nie udało. A że do tego doszło wyczerpanie liderów z powodu intensywnego lata z kadrą i dodatkowo pechowe urazy kilku graczy, to kędzierzynianie od miesięcy walczą nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z własnymi kłopotami zdrowotnymi. Wydają się powoli wracać na właściwe tory, ale na dwa trofea, które ostatnio stale zgarniali, już nie mają szans.

Natomiast apetyt jastrzębian rósł przez te lata i przez ten czas mocno przybrał na sile. Na drugie w historii zwycięstwo w PP czekają od 14 lat. Weryfikacja przyjdzie już niedługo - turniej finałowy odbędzie się w ten weekend w Krakowie. Na finalne rozstrzygnięcie w LM przyjdzie poczekać jeszcze dwa miesiące. Drużynę trenera Marcelo Mendeza od tego sukcesu dzielą jeszcze dwa i to - przynajmniej w teorii - najtrudniejsze kroki. Na razie wiadomo, że po raz trzeci z rzędu awansowali do półfinału. Rok temu skończyło się na drugim w historii klubu finale - po raz pierwszy wystąpili w nim w 2012 roku). Gdyby więc konsekwentnie się poprawiali, to tegoroczna majówka (finał zaplanowano na 4 maja) miałaby dla nich wyjątkowy smak.

Na przestrzeni ostatnich lat jastrzębianie dysponowali szerszą ławką niż Zaksa, teraz - paradoksalnie - trochę bardziej zaczęli ją przypominać. Rezerwowi pojawiają się na boisku bardzo rzadko. W tamtym sezonie wielkim atutem tej drużyny była podwójna zmiana. Teraz Mendez rzadko z niej korzysta. Niezbyt dobre recenzje zbiera też sprowadzony latem przyjmujący Marko Sedlacek i przeważnie wciąż grają Tomasz Fornal i Rafał Szymura. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym LM wyraźnie brakło tego wsparcia zmienników. Na szczęście, konsekwencje nie były duże. Przynajmniej na razie.

Niewypał zamiast fajerwerków i wielka przemiana. Kontuzjowany czarodziej

Gdy jasne było już, że jastrzębianie trafią w ćwierćfinale na Piacenzę, to wielu kibiców ostrzyło sobie zęby i czekało na siatkarskie fajerwerki. W poprzednią środę, w pierwszej odsłonie tej rywalizacji, zamiast fajerwerków był niewypał. Zarówno lider PlusLigi i mistrz Polski w jednym, jak i trzecia ekipa Serie A zagrały słabo. Efektem było wielkie falowanie i masa błędów. Gospodarze wygrali w tym spotkaniu, o którym obie strony chciałyby szybko zapomnieć, 3:2.

Wiadomo było, że w rewanżu raczej coś się musi zmienić. W siatkarzach Jastrzębskiego Węgla zaszła zmiana - o 180 stopni. Nieskuteczni i chaotyczni przed tygodniem teraz od razu rzucili się do gardeł rywalom. Fornal zastąpił niepewne ataki mocnymi zbiciami. Bardzo skuteczny był też Patry. Środkowi także chaotyczne akcje zastąpili skutecznym utrudnianiem życia przeciwnikom. O ile wtedy trudno było wskazać kogoś, kto w drużynie jastrzębian by nie zawiódł, to teraz nie sposób było wskazać kogoś, kto zawiódł. Wszystkie działa odpaliły.

Szymura już w poprzednim meczu, w niedzielnym spotkaniu ligowym, zaliczył popisową akcję. Rzucił się wtedy w obronie już poza polem gry i mimo bardzo trudnej sytuacji przebił piłkę tyłem tak, że przeszła na drugą stronę. A że uśmiechnął się do niego los, to piłka przeszła po taśmie i zmyliła rywali, a przyjmujący mistrzów Polski zdobył w ten niecodzienny sposób punkt. W środę znów fruwał niczym Superman i choć tym razem punktu w taki sposób nie zdobył, to bardzo pomagał drużynie w defensywie.

- Bardzo lubię Fornala. Ma w swojej grze coś więcej, jest uniwersalny. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, potrafi zmienić kierunek w każdej chwili. Toniuttiego też bardzo cenię i lubię, jest niesamowity. Ale gdybym miał kogoś skraść Jastrzębskiemu Węglowi, to Fornala - wskazał przed środowym rewanżem w rozmowie ze Sport.pl prowadzący Piacenzę Andrea Anastasi. Były trener reprezentacji Polski po tym pojedynku mógł żałować, że nie skradł go wcześniej - przyjmujący zanotował bardzo dobry występ, a pod koniec trzeciego seta okazał się katem, który atakami i zagrywką pomógł przypieczętować wygraną 3:0.

I choć na pochwały zasłużyli wszyscy, miano największego superbohatera trafia do Toniuttiego. Doświadczony rozgrywający od kilku tygodni ma problemy z łydką, przez które opuścił kilka meczów w lidze. Problem polega na tym, że nie ma obecnie w klubie zmiennika, który gwarantowałby utrzymanie poziomu potrzebnego w ważnych meczach. Tydzień temu Francuz - tak jak reszta kolegów - nie błyszczał. W niedzielę dostał wolne, a w środę zagrał najlepszy mecz od miesięcy. Kiwka w pierwszym secie była ozdobą tego spotkania. Choć 35-latek czarował na boisku, to kłopoty zdrowotne w magiczny sposób nie zniknęły. Widać było w obronie, że nie jest w stanie biegać normalnie do piłki. Ale mimo to błyszczał i w pełni zasłużenie zgarnął statuetkę dla MVP. Pozostaje jednak mały niepokój, czy w kolejnych ważnych meczach w najbliższym czasie znów będzie w stanie czarować mimo kontuzji.

Pierwsze spotkanie w ćwierćfinale LM u jastrzębian poprzedziła porażka z Barkomem Lwów. W pewnym stopniu była wkalkulowana - Mendez dał odpocząć kilku czołowym graczom. Ale po słabym występie w Piacenzie zaczęły pojawiać się głosy, że może Argentyńczyk jednak źle przygotował drużynę do ważnego momentu w sezonie. A druga sprawa, że nie dawał im zaczęto odpocząć w związku ze wspomnianym słabszym poziomem rezerwowych. Środowym występem jednak jego zespół zamknął usta krytykom i sceptykom. To była grupa zawodników grająca popisowo - tak jak choćby w finałowej rywalizacji w PlusLidze w poprzednim sezonie, gdy jastrzębianie znokautowali Zaksę i tak jak kilka tygodni wcześniej w dwóch potrzebnych do awansu setach w rewanżowym spotkaniu półfinałowym LM. A ponieważ teraz są polskim jedynakiem w tych prestiżowych rozgrywkach, to cała siatkarska Polska będzie trzymała zgodnie kciuki, by popłynęli na tej fali do finału, a w nim dopełnili dzieła.