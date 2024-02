Horror w europejskich pucharach! Polski klub grał "złotego seta" w półfinale

Puchar CEV to rozgrywki, które organizowane są przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) i należące do europejskich pucharów. Pod obecną nazwą organizowane są od 2007 roku. Dwukrotnie w historii w finale występowały polskie drużyny.

Wygrały, ale przegrały. Złoty set zadecydował o losie Grot Budowlanych w Pucharze CEV

Do triumfatorek z 2013 roku - Muszynianki Fakro Muszyny i finalistek z 2014 roku - Atom Trefla Sopot nie dołączy zespół Grot Budowlanych Łódź. Siatkarki z województwa łódzkiego stoczyły morderczy dwumecz półfinałowy. Ich przeciwniczkami był Viteos Neuchatel UC.

W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Łodzi niespodziewanie wygrały Szwajcarki. Ich zwycięstwo 3:1 oznaczało, że aby myśleć o finale Polki musiały wygrać na wyjeździe 3:0 lub 3:1. To jednak nie wszystko - w przypadku wygranej w rewanżu o zwycięstwie decydowałby złoty set.

I tak też się stało. Łodzianki wygrały pierwsze dwie partie - obie do 21. W trzeciej lepsze okazały się rywalki, zwyciężając 25:17. Czwarta, bardzo zacięta padła łupem zawodniczek trenera Macieja Biernata, które wygrały do 23. O awansie do finału decydował więc złoty set. W dodatkowej partii, rozgrywanej do 15, czyli tak jak w klasycznym tie-breaku, wygrały Szwajcarki. Pokonały łodzianki 15:13.

Marzenia o finale polskiego klubu prysły, a Grot Budowlanym pozostaje walka na krajowym podwórku. W TAURON Lidze zajmują 5. miejsce. Zgromadziły 37 punktów i do liderującego Chemika Police tracą 18 punktów. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie łodzianki zdobyły brązowy medal mistrzostw Polski.

Viteos Neuchatel UC - Grot Budowlani Łódź 1:3 (21:25, 21:25, 25:17, 23:25), złoty set: 15:13