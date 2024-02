Coś pięknego! Polski klub zwycięzcą europejskich rozgrywek. Tak się pisze historię

Projekt Warszawa został czwartym polskim klubem, który zwyciężył w europejskich rozgrywkach! Siatkarze ze stolicy Polski wygrali przed tygodniem 3:1 z Vero Volley Monza w pierwszym meczu finału Pucharu Challenge. We wtorkowy wieczór wygrali na włoskiej ziemi 3:1 (27:25, 25:16, 17:25, 25:22), co zapewniło im wygranie trofeum. To drugi triumf polskiego zespołu w tych rozgrywkach.

