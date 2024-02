Media: Polski gigant bierze wielką gwiazdę. Nowy rekord!

Ostatnio pojawiły się informacje o możliwej zmianie na ławce szkoleniowej Skry Bełchatów. Zdaniem dziennikarza "La Gazzetty dello Sport" Gian Luki Pasiniego działacze planują wielki hit, a nowym trenerem klubu miałby zostać Gheorghe Cretu. Zająłby miejsce Andrei Giardiniego, który pracuje tam od lutego zeszłego roku.

Wielkie pieniądze dla Cretu. Szykuje się rekord

Doniesienia te potwierdziła również Interia Sport. Dziennikarze donieśli ponadto, że klub zaproponował Rumunowi dwuletni kontrakt i ogromne zarobki. Trener w pierwszym sezonie miałby mieć gwarantowaną roczną pensję w wysokości 200 tysięcy euro (ponad 864 tysiące złotych), a w kolejnym 250 tysięcy euro (ponad milion złotych). Źródło dodaje, że byłyby to rekordowe zarobki w PlusLidze, a obecny szkoleniowiec Skry Andrea Gardini zarabia od 80 do 120 tysięcy euro (od 345 do 518 tysięcy złotych). Średnio trener w PlusLidze inkasuje miesięcznie od 10 do 40 tysięcy złotych (czyli rocznie około 480 tysięcy złotych).

Gheorghe Cretu to jeden z najlepszych trenerów na świecie, który pracował już w Polsce. Przygodę w naszym kraju rozpoczął od Indykpolu AZS Olsztyn, ale najmocniej kojarzony jest z ZAKSĄ. W sezonie 2021/22 w Kędzierzynie-Koźlu wygrał potrójną koronę. Zdobył wówczas mistrzostwo i puchar Polski, a także triumfował w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Słowenii. Zdaniem Interii ze Skrą łączony jest także Roberto Piazza, ale faworytem do przejęcia sterów jest Rumun.

Skra Bełchatów ostatnio jest w dobrej dyspozycji. Wygrała siedem z ostatnich 10 meczów i obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli PlusLigi z dorobkiem 32 punktów. Kolejny mecz rozegra w przyszły czwartek. Tego dnia zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki.