Wilfredo Leon już się nie kryje. Wskazał, gdzie chce grać w nowym sezonie!

Od 2018 roku Wilfredo Leon jest siatkarzem Sir Safety Perugia. W ostatnim czasie klub odnosi mnóstwo sukcesów. Do zwycięstwa w Klubowych Mistrzostwach Świata i Superpucharze Włoch ostatnio drużyna dołożyła krajowy puchar, wygrywając w finale z Vero Volley Monza 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:23). Wydaje się jednak, że dni Polaka w tym zespole są już policzone. Jego kontrakt wygasa po sezonie i nic nie wskazuje na to, że zostanie przedłużony.

Nowe wieści ws. przyszłości Wilfredo Leona

Ostatnio pojawia się wiele informacji na temat możliwych przenosin Leona do PlusLigi. - Zależy mu, żeby już teraz w tej PlusLidze zagrać. Wydaje mi się, że taki jest teraz priorytet, choć wszystko będzie zależało od ofert, które będą na stole - powiedziała niedawno jego żona Małgorzata w podcaście "Szósty Set". Teraz głos na ten temat zabrał sam siatkarz, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wprost powiedział, że marzy o grze w Polsce. Następnie został zapytany, czy teraz jest bardziej prawdopodobne, że zagra w naszym kraju.

- Myślę, że tak, na razie są rozmowy i zobaczymy co będzie dalej - odpowiedział. Następnie przekazał, że liga musi spełniać trzy warunki, aby mógł w niej zagrać. Są to: komfort dla rodziny, szansa na złote medale w każdym turnieju i radość z gry.

Do jakiego klubu mógłby przenieść się Leon? Ostatnio łączy się go z transferem do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Takie informacje przekazał "Przegląd Sportowy". Aby doszło to do skutku, siatkarz musiałby najpierw obniżyć wymagania finansowe.

Obecnie Leon skupia się na dokończeniu rozgrywek w barwach Sir Safety Perugia. Najbliższy mecz drużyna Polaka rozegra w niedzielę o godzinie 18:00. Tego dnia zmierzy się z Trentino. Ekipa z Perugii po 20 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 47 punktów.