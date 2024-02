Rollercoaster bez happy endu. Falstart mistrza Polski w walce o półfinał LM

Środa była dniem ważnych meczów polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach. Projekt Warszawa wygrał 3:1 pierwszą odsłonę finału Pucharu Challenge (trzeci szczebel), Asseco Resovia Rzeszów w takim samym wymiarze odniosła zwycięstwo w pierwszym spotkaniu półfinału Pucharu CEV (drugi szczebel). Na deser został kibicom pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z udziałem Jastrzębskiego Węgla, ale ten deser miał gorzki smak.

Zobacz wideo "Zacząłem więcej podążać za wskazówkami trenera". Norbert Huber po meczu z Asseco Resovią

Przyzwyczailiśmy się już w ostatnich latach do obecności w fazie pucharowej LM Zaksy Kędzierzyn-Koźle. W obecnym sezonie jednak triumfatorzy trzech ostatnich edycji tych prestiżowych rozgrywek mierzą się z bardzo dużym kryzysem i wielkimi kłopotami zdrowotnymi i udział w LM zakończyli już na barażu o ćwierćfinał. Szansę na czwarty kolejny triumf polskiego klubu mają już tylko jastrzębianie (Resovia odpadła po fazie grupowej), ale na półmetku rywalizacji o awans do półfinału delikatną przewagę ma Gas Sales Daiko Piacenza.

Jastrzębianie mocno szykowali się do tej części sezonu z kilkoma ważnymi występami - bo teraz zaczęli walkę w fazie pucharowej LM, a za półtorej tygodnia czeka ich turniej finałowy Pucharu Polski. To właśnie dlatego w ostatnich tygodniach ciężej trenowali, a w ostatnim meczu ligowym trener Marcelo Mendez dał odpocząć kilku czołowym graczom. I tym należy tłumaczyć zaskakującą porażkę 0:3 z Barkomem Każany Lwów. Piacenza ma ostatnio dłuższą kiepską serię - przegrała cztery z pięciu poprzednich pojedynków i już wcześniej zaczęto wspominać, że drużyna Andrei Anastasiego - byłego trenera reprezentacji Polski i dwóch klubów PlusLigi - jest w kryzysie.

Czwarta obecnie w Serie A ekipa ma w składzie wiele gwiazd, więc słabsza seria jest rozczarowaniem. Za rozegranie odpowiada tam mistrz olimpijski z Tokio Antoine Brizard (były gracz Projektu), na środku króluje Robertlandy Simon, na przyjęciu są Ricardo Lucarelli i Yoandy Leal, a na ataku Yuri Romano. Ale w pierwszym secie cały ten gwiazdozbiór był wielkim chaosem. Grzech mistrzów Polski polega na tym, że w dalszej części spotkania dopuścili do tego, że rywale się odbudowali, a oni sami zaczęli grać bojaźliwie i nieskutecznie.

- Potykają się na razie na prostej drodze - ocenił w trakcie seta otwarcia komentujący w Polsacie Sport Wojciech Drzyzga poczynania włoskiego zespołu. I tak to rzeczywiście wyglądało. Zaczęło się od prowadzenia 4:0 jastrzębian, głównie po błędach miejscowych. Cieniem samego siebie byli Lucarelli i Romano. Apele szkoleniowca o cierpliwość na nic się zdały. Nerwów nie brakowało po obu stronach, zwłaszcza na zagrywce (po osiem błędów w tym elemencie). Przyjezdnym czasem dopisywało szczęście - tak było, np. przy akcji na 19:13, gdy Jurij Gladyr omyłkowo sięgnął piłkę na środku, która była przeznaczona dla przyjmującego atakującego z drugiej linii, i posłał ją daleko w aut. Uratował go błąd dotknięcia siatki rywali. Partię zakończył atakiem Fornal, który wcześniej miał duży problem w skuteczności w tym elemencie.

Gospodarze nieco podnieśli się z kolan na początku i dzięki temu druga partia była znacznie bardziej wyrównana. Po trzech blokach z rzędu jastrzębianie prowadzili 9:7. Kilka akcji później Anastasi ściągnął bardzo nieskutecznego Romano. Można się było jeszcze uśmiechnąć, gdy Rafał Szymura przyjął zagrywkę głową, a po kontrze rywali było 11:11.

Później jastrzębianie prowadzili 19:18, ale potem zaczęła się czarna seria. Znacznie lepiej spisywał się już Lucarelli, który skończył ważną akcję, a potem na zagrywkę poszedł Simon, który okazał się wielką zmorą ekipy Mendeza. Piacenza zdobyła wtedy trzy punkty z rzędu - najpierw blok na Szymurze, potem zepsuty atak Patry'ego, as Simona i zrobiło się 19:22. Teraz chaos był po stronie gości. Mieli oni jeszcze piłkę setową, ale jej nie wykorzystali, a piątą okazję zamienili na punkt gospodarze. Znów na zagrywce był Simon, a Szymura nadział się na blok.

Rozstrzygnięcie tej partii i zagrywki potężnego środkowego z Kuby całkowicie rozstroiła mistrzów Polski. Byli oni coraz bardziej sfrustrowani własną niemocą. Tomasz Fornal był wściekły po zepsutej zagrywce, po której było 2:4. Mendez poprosił o przerwę po stracie dwóch kolejnych "oczek". Ale nic to nie dało. Niedługo zszedł Szymura, który nie kończył ataków, ale jego koledzy też byli w tym elemencie zwykle bezbronni. Piacenza z kolei złapała luz i w pełni z tego korzystała, a przewaga rosła. Gdy gospodarze prowadzili 22:15, to szkoleniowiec jastrzębian dokonał kolejnych zmian, chcąc dać chwilę oddechu Benjaminowi Toniuttiemu i Patry'emu. Piacenza zaś bez żadnego problemu przypieczętowała sukces w tej partii.

Trudno było o optymizm kibiców polskiego klubu, gdy Norbert Huber został zatrzymany na środku pojedynczym bloku i na tablicy wyników pojawił się remis 5:5. Po chwili już gospodarze prowadzili, bo za dyskusję z sędzią czerwoną kartkę dostał Toniutti. Ale na szczęście dla mistrzów Polski teraz to rywale ich wpuścili do gry. Zawodnicy Anastasiego zaczęli słabiej zagrywać i znów się częściej myli. Zawodził Leal, a skuteczność poprawił m.in. Szymura. Ten ostatni błysnął, gdy przyjął bardzo trudną piłkę, błyskawicznie się zebrał z parkietu i skończył atak. Jastrzębianie prowadzili, ale wciąż było to prowadzenie podszyte nerwowością. Przy przewadze 23:20 stracili dwa punkty z rzędu. Bohaterem nerwowej końcówki był Huber, który skończył na raty dwa ataki.

Dobre humory skończyły się jednak już na samym początku tie-breaka, który zaczął się od stanu 2:0 dla Piacenzy. Wrócił na boisko Romano, który prezentował się już znacznie lepiej niż na początku i w parze z Lucarellim byli główną siłą w ofensywie gospodarzy. Jastrzębianie nie bardzo mieli czym odpowiedzieć. Początkowo trafili dwa punkty, ale przy wyniku 5:7 wszystko się posypało i po chwili przewaga rywali wynosiła już pięć "oczek". As Szymury w końcówce nieco zmniejszył straty, ale nie pozwolił na nic więcej.

Rewanż za tydzień w Jastrzębiu-Zdroju. Mistrzowie Polski, by awansować, muszą wygrać 3:0 lub 3:1, bądź 3:2, a następnie w "złotym secie".