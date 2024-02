Transferowy hit PlusLigi. Reprezentant Polski ma nowy klub

Wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo intensywne lato transferowe z udziałem reprezentantów Polski. Do Japonii przenieść się ma Aleksander Śliwka, który zostanie nowym graczem Suntory Sunbirds. Do Polski z kolei wróci Bartosz Kurek, który od początku nowego sezonu będzie zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Pojawiają się też medialne doniesienia, że do ZAKSY mógłby trafić też Wilfredo Leon, który z końcem sezonu przestanie być siatkarzem Sir Safety Perugia. Wygląda na to, że teraz do tego grona dołącza kolejny reprezentant kraju.

Transferowy hit PlusLigi. Reprezentant Polski zmienia klub

"Przegląd Sportowy Onet" informuje, że Jakub Kochanowski nie będzie zawodnikiem Asseco Resovii w przyszłym sezonie PlusLigi. Środkowy reprezentacji Polski przeniesie się do Projektu Warszawa. Umowa między obiema stronami została już dogadana i sfinalizowana. O tym transferze mówiło i pisało się już od kilku tygodni, ale wtedy w grę wchodziła jeszcze oferta od jednego z klubów włoskiej Serie A, którą sam Kochanowski poważnie rozważał. Dodatkowo pojawiła się propozycja z ligi japońskiej. Ostatecznie postawił na wybór Projektu.

Kochanowski będzie rywalizował o miejsce w składzie Projektu m.in. z Andrzejem Wroną, Ukraińcem Jurijem Semeniukiem czy Serbem Srecko Lisinacem. "Przegląd Sportowy Onet" dodaje, że najpewniej zespół ze stolicy Polski opuszczą Piotr Nowakowski i Amerykanin Taylor Averill. Projekt będzie piątym klubem w karierze Kochanowskiego. Wcześniej poza Resovią (2021-2024) reprezentował barwy AZS-u Olsztyn (2016-2018), PGE Skry Bełchatów (2018-2020) oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle (2020-2021).

Obecnie Kochanowski pozostaje poza grą z powodu złamanego palca. Środkowy nabawił się tej kontuzji na początku stycznia w meczu Asseco Resovii z Treflem Gdańsk, gdy wraz z Fabianem Drzyzgą zatrzymał blokiem Mikołaja Sawickiego. - Wstępna diagnoza to sześć tygodni przerwy od grania. Lekarze mówią o przedziale od sześciu do ośmiu tygodni, ale ja mam nadzieję, że wyrobię się w tych sześciu - mówił Kochanowski w rozmowie z portalem siatka.org pod koniec stycznia br.

Asseco Resovia zajmuje czwarte miejsce w sezonie zasadniczym PlusLigi z 44 punktami, a strata do prowadzącego Jastrzębskiego Węgla wynosi 13 punktów. Projekt z kolei znajduje się na trzecim miejscu z 53 punktami, więc tu strata do lidera to "tylko" cztery punkty.