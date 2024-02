Polski siatkarz ma romans ze znaną celebrytką?! W mediach aż huczy od plotek

Julia Kuczyńska, znana także jako Maffashion, to polska blogerka modowa i influencerka, którą na samym Instagramie obserwuje ponad 1,4 miliona osób. Współpracuje z wieloma markami oraz pojawiała się takich magazynach jak m.in. "Glamour" czy "Vogue". W życiu prywatnym przez cztery lata (2015-2019) była w związku z jednym z założycieli kanału AbstrachujeTV Cezarym Jóźwikiem, a następnie przez jakiś czas z aktorem Sebastianem Fabijańskim, z którym rozstała się w burzliwych okolicznościach. Para ma syna - trzyletniego Bastiana.

Bartosz Bednorz nowym partnerem Julii Kuczyńskiej?

Wydaje się, że influencerka znalazła nowego partnera w postaci reprezentanta Polski w siatkówce - Bartosza Bednorza. Tak wynika z ustaleń Pudelka, gdzie zwrócono uwagę, że przyjmujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle towarzyszył Maffashion podczas kolacji zorganizowanej w jednej z katowickich restauracji.

Sam zawodnik udostępnił relację z tego spotkania na swoim instagramowym profilu. A widać na niej, jak obok 36-latki siedzi o siedem lat młodszy siatkarz. Następnie w relacji na jej instagramowym koncie internauci zauważyli, że była na obiedzie z mężczyzną, który był ubrany w identyczne spodnie, co Bednorz.

Maffashion i Bartosz Bednorz fot. Instagram @maffashion_official

Co zaś się tyczy samego siatkarza, to jego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przechodzi przez bardzo delikatny okres. Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów nie zakwalifikowali się do tegorocznego Pucharu Polski, odpadli z bieżącej edycji LM już w 1/8 finału, a w PlusLidze kędzierzynianie zajmują dopiero dziesiąte miejsce, czyli aktualnie są poza play-offami o mistrzostwo Polski.