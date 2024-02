Niesamowity wyczyn Joanny Wołosz. Ona się nie zatrzymuje. Brawo!

Od 2017 roku Joanna Wołosz jest zawodniczką włoskiego klubu Imoco Volley Conegliano. Polska rozgrywająca, uznawana za jedną z najlepszych zawodniczek na tej pozycji na świecie, od lat jest ważnym układanki klubu występującego w rozgrywkach Serie A. W niedzielę 18 lutego Polka pomogła swojej drużynie pokonać w finale Vero Volley Milano 3:2.

To spotkanie od samego początku było dość wymagające dla Imoco Volley Conegliano. Ich rywalki postawiły im trudne warunki i dopiero w końcówce pierwszej partii zespół Polki wyszedł na prowadzenie. Drugi set padł łupem Vero Volley Milano. W trzeciej odsłonie górą były siatkarki Conegliano. W czwartej partii siatkarki z Monzy wróciły do gry i pewnie pokonały swoje rywalki 19:25, doprowadzając do tie-breaku. W decydującym secie z lepszej strony pokazała się drużyna Imoco Volley Conegliano. Wygrała go 15:11 i sięgnęła po piąty z rzędu Puchar Włoch. Co ciekawe, był to 32. z rzędu triumf mistrzyń Włoch.

- Ten finał był jednym z najtrudniejszych spotkań dla nas w tym sezonie, podobnie jak zacięte mecze z ekipą z Chieri w Serie A. Takie mecze wygrywa się serduchem, ten wysiłek zostaje w głowie i mam nadzieję, że przy tej radości zdołamy się zregenerować przed kolejnymi wyzwaniami - mówiła Joanna Wołosz na łamach "Przeglądu Sportowego Onet". Polka została wybrana MVP meczu. Taką nagrodę otrzymała także cztery lata temu.

Joanna Wołosz dołączyła do elitarnego grona. Tylko dwie zagraniczne zawodniczki są lepsze od niej

To spotkanie było dla Polki jeszcze wyjątkowe z innego powodu. Jakub Balcerzak na portalu X słusznie zauważył, że Wołosz wywalczyła 19. trofeum w barwach Imoco. I dodał, że dzięki temu 33-latka dołączyła do elitarnego grona TOP3 najbardziej utytułowanych zagranicznych zawodniczek w historii włoskiej ligi. Przed nią są tylko dwie zawodniczki - Amerykanka Prikeba Phipps (20) i Holenderka Robin de Kruijf (24).

Kolejną szansę na występ Wołosz będzie mieć już w najbliższy wtorek. Tego dnia jej drużyna zmierzy się w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń przeciwko tureckiej drużynie Vakifbank. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.