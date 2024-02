Kosmiczny weekend Bartosza Kurka. Zdobył 65 punktów. Spektakularny

- Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy jak zdobędziemy złoto, to czy nie pomyślę sobie: "A może mam w sobie siły na jeszcze jeden sezon"? A może jak nie wyjedziemy z grupy, to nie pomyślę sobie tego samego, tylko: "Jeszcze jeden, bo muszę skończyć z wysokiego C". A może nie będę miał w sobie tej energii, siły i chęci. Chciałbym powiedzieć, że "po igrzyskach na bank kończę", ale mówiąc szczerze, to nie wiem. Dużo rzeczy w swojej karierze planowałem kilka lat do przodu i zawsze trzeba było coś modyfikować - mówił Bartosz Kurek przed kilkoma dniami w kontekście zakończenia kariery reprezentacyjnej po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Kapitan reprezentacji Polski w sierpniu skończy 36 lat, ale w ostatnim czasie pokazuje, że wiek to tylko liczba. Atakujący doskonale spisał się w dwóch ostatnich meczach Wolfdogs Nagoya. Japoński zespół z Kurkiem w składzie rozegrał w miniony weekend dwumecz przeciwko Panasonic Panthers.

Bartosz Kurek zdobył 65 punktów w dwumeczu z Panasonic Panthers

Oba spotkania dwóch czołowych drużyn ligi japońskiej były niezwykle zacięte i wyrównane do samego końca. W sobotę zespół Kurka przegrał 2:3 (23:25, 25:19, 17:25, 25:14, 14:16), a atakujący zdobył w tym meczu aż 34 punkty, notując 58 proc. skuteczności (26/45) w ataku. Do tego dołożył pięć asów serwisowych oraz trzy punktowe bloki.

Jednak w niedzielę, to już Wolfdogs byli górą i wygrali 3:2 (25:17, 25:23, 19:25, 22:25, 15:9). Kurek brylował ponownie na parkiecie i tym razem zdobył 31 punktów. Skuteczność w ataku? 50 proc. (27/54), a do tego trzy bloki i jeden as. W sumie w lidze japońskiej Kurek zdobył już 601 punktów i jest czwarty pod tym względem w całych rozgrywkach.

Zespołowi Bartosza Kurka zostało do rozegrania osiem spotkań do rozegrania w fazie zasadniczej ligi japońskiej. Po niej przyjdzie pora na play-offy. Aktualnie Wolfdogs Nagoya zajmują trzecie miejsce (61 pkt), które premiuje grą w ćwierćfinałach. Do drugiego miejsce, które daje od razu awans do półfinału, zespół z Nagoji traci pięć punktów do Suntory Sunbirds.

Jednocześnie po zakończeniu obecnego sezonu wszystko wskazuje na to, że po pięciu latach Bartosz Kurek wróci do gry w polskim klubie. Media poinformowały, że atakujący podpisał już kontrakt z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, do której dołączy od rozgrywek 2024/2025.