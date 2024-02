To się naprawdę dzieje! Transferowy hit z udziałem Bartosza Kurka

Po odejściu z Onico Warszawa (dziś Projekt Warszawa) w 2019 r. Bartosz Kurek grał w Vero Volley Monza. Stamtąd w 2020 r. przeniósł się do Japonii, gdzie występował w barwach Wolfdogs Nagoya.

Powrót Kurka do Polski praktycznie pewny

Oficjalne ogłoszenie powrotu Bartosza Kurka do PlusLigi wydaje się być kwestią maksymalnie kilku dni. Od jakiegoś czasu są sygnały z innych mediów, że kapitanem polskiej kadry narodowej będzie nowym zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Ten sezon jest dla kędzierzynian dość trudny. Pewne jest, że nie obronią trofeum Ligi Mistrzów, które zdobywali przez ostatnie trzy lata. Zajmują miejsce w środku tabeli ligowej, ale są wciąż w grze o play-offy. Brak gry w tej fazie będzie katastrofą. Do tego niedawno odsunięty został trener zespołu, Tuomas Sammelvuo.

Kurek przyjdzie do zespołu w kryzysie, w klubie patrzą na jego transfer z dużą nadzieją, że pomoże w uratowaniu tego sezonu.

Pierwsze potwierdzenie przyjścia Kurka mieliśmy na stronie podkarpacielive.pl. "O tym, że Bartosz Kurek ma wrócić do Polski mówiło się od kilku dni. Dziś możemy to potwierdzić! 35-letni atakujący zostanie w sezonie 2024/25 siatkarzem Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle" - czytamy.

Teraz kolejne wieści w sprawie napływają od TVP Sport, która donosi, że Kurek podpisał już kontrakt z ZAKSĄ.

"Nie stoi to w sprzeczności do tego, co dochodziło do nas przez ostatnie dni. Jedno z naszych źródeł podało nawet, że doszło już do podpisania kontraktu" - czytamy na stronie sport.tvp.pl, gdzie także odniesiono się do informacji z podkarpacielive.pl.

Bartosz Kurek ma na koncie aż 14 tytułów z reprezentacją Polski. Wygrywał mistrzostwa świata i Europy, triumfował w Lidze Światowej i jej następcy, Lidze Narodów. Ma na koncie także medale Pucharu Świata oraz zwycięstwo w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" za 2018 r. Do kompletu brakuje medalu olimpijskiego, o który będzie można powalczyć latem w Paryżu.

Dotychczas Kurek grał w sześciu polskich klubach. Reprezentował barwy takich zespołów jak AZS PWSZ Nysa, Mostostal Kędzierzyn-Koźle (dzisiejsza ZAKSA), PGE Skra Bełchatów, Asecco Resovia Rzeszów, Stocznia Szczecin i Onico Warszawa. Do Kędzierzyna-Koźla wraca po 16 latach. Grał tam od 2005 do 2008 r.